Утечка Insomniac: Marvel может разорвать контракт с Sony, если Wolverine провалится

В декабре 2023 года Insomniac Games пострадала от масштабной утечки внутренних документов. Среди прочего в сеть попали соглашения об интеллектуальной собственности между Marvel и Sony, касающиеся будущих игр по вселенной X-Men. Как выяснилось, Marvel оставила за собой право расторгнуть контракт, если Marvel's Wolverine не достигнет определённых коммерческих показателей.

Согласно утечке, для сохранения партнёрства игра должна продать не менее 6 миллионов копий на PS5 и ПК в течение первого года после релиза. Если Sony решит отказаться от соглашения, ей придётся выплатить Marvel 9 миллионов долларов в дополнение к другим финансовым обязательствам.

Таким образом, коммерческий успех Wolverine критически важен не только для самой Insomniac, но и для дальнейшего сотрудничества Sony с Marvel по X-Men. Утечка также показала, что в разработке студии находится несколько игр по этой вселенной, а эксклюзивность серии для PlayStation рассчитана на десять лет.

Однако путь к 6 миллионам копий выглядит непростым. Игра уже столкнулась с волной критики:

Дизайн персонажа вызвал споры среди фанатов и индустриальных деятелей.

Рецензенты отметили чрезмерную помощь игроку , невозможность провалить QTE и повторяющуюся боевую систему.

, невозможность провалить QTE и повторяющуюся боевую систему. Сюжет также получил неоднозначные отзывы.

На момент публикации Marvel's Wolverine имеет 77 баллов на Metacritic — это самый низкий показатель для оригинального релиза Insomniac за последнее десятилетие и самая низкая оценка среди игр Sony для PS5. Достичь планки в 6 миллионов копий при таком фоне будет сложно, но возможно — многое зависит от маркетинга, отзывов игроков и пост-релизной поддержки.

Если Wolverine не оправдает ожиданий Marvel, Sony рискует потерять права на дальнейшие игры X-Men. В то же время персонаж может появиться в кроссоверных проектах Marvel в будущем, даже если основная серия останется эксклюзивом PlayStation. Пока судьба франшизы остаётся неопределённой, а давление на Insomniac растёт.