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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.5 395 оценок

Утечка Insomniac: Marvel может разорвать контракт с Sony, если Wolverine провалится

KoRnEr KoRnEr

В декабре 2023 года Insomniac Games пострадала от масштабной утечки внутренних документов. Среди прочего в сеть попали соглашения об интеллектуальной собственности между Marvel и Sony, касающиеся будущих игр по вселенной X-Men. Как выяснилось, Marvel оставила за собой право расторгнуть контракт, если Marvel's Wolverine не достигнет определённых коммерческих показателей.

Marvel's Wolverine стала самой низко оценённой игрой Insomniac за 10 лет

Согласно утечке, для сохранения партнёрства игра должна продать не менее 6 миллионов копий на PS5 и ПК в течение первого года после релиза. Если Sony решит отказаться от соглашения, ей придётся выплатить Marvel 9 миллионов долларов в дополнение к другим финансовым обязательствам.

Таким образом, коммерческий успех Wolverine критически важен не только для самой Insomniac, но и для дальнейшего сотрудничества Sony с Marvel по X-Men. Утечка также показала, что в разработке студии находится несколько игр по этой вселенной, а эксклюзивность серии для PlayStation рассчитана на десять лет.

Хуже только Concord - Marvel's Wolverine стала одной из самых низко оценённых игр Sony от внутренних студий

Однако путь к 6 миллионам копий выглядит непростым. Игра уже столкнулась с волной критики:

  • Дизайн персонажа вызвал споры среди фанатов и индустриальных деятелей.
  • Рецензенты отметили чрезмерную помощь игроку, невозможность провалить QTE и повторяющуюся боевую систему.
  • Сюжет также получил неоднозначные отзывы.

На момент публикации Marvel's Wolverine имеет 77 баллов на Metacritic — это самый низкий показатель для оригинального релиза Insomniac за последнее десятилетие и самая низкая оценка среди игр Sony для PS5. Достичь планки в 6 миллионов копий при таком фоне будет сложно, но возможно — многое зависит от маркетинга, отзывов игроков и пост-релизной поддержки.

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Если Wolverine не оправдает ожиданий Marvel, Sony рискует потерять права на дальнейшие игры X-Men. В то же время персонаж может появиться в кроссоверных проектах Marvel в будущем, даже если основная серия останется эксклюзивом PlayStation. Пока судьба франшизы остаётся неопределённой, а давление на Insomniac растёт.

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Комментарии:  44
Ваш комментарий
Тоmmy

и как они собираются продавать это 6 миллионов раз?

23
WishfulWynne

Не провалится