В Marvel's Wolverine будет режим "Новая игра+", возможность переигрывания миссий и дополнительные испытания

С самого первого показа геймплея Insomniac Games дали понять, что Marvel’s Wolverine — это линейный экшен-приключенческий проект, резко контрастирующий с серией игр о Человеке-пауке с открытым миром. Хотя многие приветствуют изменение темпа, есть опасения по поводу продолжительности и реиграбельности.

Старший директор проекта Джесс Райнер-Рид подтвердил IGN, что это «приключение, основанное на сюжете. Логан втягивается в раскрытие тайн своего прошлого». Однако игроки могут «свернуть с проторённой дорожки».

Это может быть поиск материалов для разблокировки новых костюмов или сбор бутылок для продвижения по сюжету. Однако есть и Кошмарные Двери, которые описываются как «проявления ужасных вещей, происходящих в сознании Логана. Их много по всей игре, и они представляют собой различные испытания». Так что, если вас интересовала та странная дверь в сюжетном трейлере или то, как Логан перемещается по, казалось бы, кошмарным локациям, вот вам ответ.

Но это ещё не все. Доступен режим «Повтор миссии», позволяющий перепройти ранее пройденные части сюжета — идеально подходит для сбора всех коллекционных предметов. Кроме того, в отличие от серии Spider-Man, режим «Новая игра+» доступен с первого дня.

В режиме «Новая игра+» вы можете использовать все своё снаряжение и прогресс, которые вы уже разблокировали. Вы можете выбрать любой костюм, какой захотите. Так что там происходит много интересного. А также есть некоторые адаптации, доступные только в режиме «Новая игра+». Так что вас ждёт новый игровой процесс..

Адаптации описываются как элементы, которые могут «повысить сложность» или превратить Росомаху в «гораздо более сильного и агрессивного персонажа». Требуются дополнительные подробности, но, судя по всему, это модификаторы, которые игроки могут использовать, чтобы склонить чашу весов в свою пользу или по-настоящему проверить возможности Логана.

Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября эксклюзивно для PS5.