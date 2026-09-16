В Marvel's Wolverine есть каноничное объяснение, почему костюм Логана регенерирует после повреждений

Логан способен восстанавливать собственное тело благодаря мутантской регенерации, но в Marvel's Wolverine этой способностью обладает и его костюм. Insomniac Games предусмотрела каноническое объяснение необычной особенности, причём ответ игроки получают практически в самом начале игры.

После получения своего классического супергеройского костюма Логан узнаёт от Уолтера Лангковски, что тот оснащён специальной нанотехнологией. Она позволяет костюму самостоятельно восстанавливаться прямо во время боя, поэтому даже после многочисленных повреждений экипировка постепенно возвращается в исходное состояние.

Таким образом, разработчикам не пришлось делать вид, будто одежда Логана каким-то образом обладает собственной регенерацией. Повреждения костюма действительно происходят, но встроенная технология оперативно устраняет их. Это также позволяет игре сохранять узнаваемый внешний вид героя даже после самых жестоких сражений.

При этом Лангковски уточняет, что речь идёт не просто о безымянной нанотехнологии. В костюме используется технология «Фаланкс» — отсылка к хорошо знакомой поклонникам Marvel кибернетической расе, связанной прежде всего с Людьми Икс. Фаланги представляют собой техно-органические формы жизни, способные объединяться в коллективный разум и ассимилировать другие организмы.

Пока неизвестно, получит ли технология «Фаланкс» какое-либо дальнейшее значение в сюжете Marvel's Wolverine или останется исключительно объяснением необычных свойств костюма. Однако сама деталь хорошо показывает подход Insomniac Games: даже небольшие условности игрового процесса разработчики стараются вписать в устройство своей версии вселенной Marvel.

В итоге регенерирующий костюм Логана оказывается не просто визуальным условием игры, а полноценной частью её канона. Логан восстанавливает собственное тело благодаря своим способностям, а его костюм делает практически то же самое уже при помощи высокотехнологичной системы восстановления.