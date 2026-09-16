В Marvel's Wolverine есть "крутейшая сцена", которая привела журналистов в восторг - но она всего одна

Marvel’s Wolverine от Insomniac Games уже в продаже, и, несмотря на смешанные оценки, обзорщики выделяют один момент, который называют "лучшим во всей игре" и "доказательством того, какой интересной она могла бы быть".

Если без спойлеров, речь идет об эпизоде, где Росомаха временно теряет зрение. При этом Insomniac использует знаменитый исцеляющий фактор Логана в качестве полноценной игровой механики. Вместо того чтобы просто показать, как герой восстанавливается, игра переключается на вид от первого лица и ограничивает восприятие игрока точно так же, как ограничено восприятие самого персонажа.

Журналисты отмечают, что этот момент выделяется на фоне остальной игры, которая, по их словам, представляет собой "олдскульный экшен, склонный к повторяемости". Логан с его металлическими когтями и бессмертием мало что может предложить в геймплее, кроме нарезания врагов, поэтому любые попытки Insomniac сделать что-то нестандартное сразу бросаются в глаза.

"Я просто хочу, чтобы такого было больше", - пишут обзорщики. По их мнению, именно такие эпизоды, где уникальные способности Логана влияют на сам игровой опыт, а не только на визуальную жестокость, могли бы сделать Wolverine по-настоящему выдающейся игрой, а не просто "в целом нормальной".

Пока же, как отмечают журналисты, этот момент остается единственным в своем роде - яркой вспышкой среди однообразного нарезания врагов. И это, пожалуй, главная претензия к новому эксклюзиву PlayStation.