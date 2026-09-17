В Marvel's Wolverine нашли неожиданную деталь: костюм Weapon X оснастили USB-C, HDMI и даже VGA

Игроки продолжают изучать мельчайшие детали Marvel’s Wolverine и находят любопытные особенности, которые легко пропустить во время обычного прохождения. Пользователи обратили внимание на оборудование костюма Weapon X: на одном из его элементов можно заметить разъёмы, визуально напоминающие USB-C, HDMI и VGA.

Главной темой обсуждения стала возможная историческая несостыковка. Один из пользователей отметил, что, судя по представленной в игре хронологии, события, связанные с Weapon X, происходят примерно в 1996 году. VGA к тому моменту уже существовал, однако HDMI появился позднее, а USB-C — значительно позже. Впрочем, сам комментатор добавил, что технологическое развитие вселенной Marvel заметно опережает реальный мир, поэтому подобные интерфейсы теоретически могли появиться там раньше.

Другие игроки не увидели в этой детали ничего необычного. По их мнению, оборудование Weapon X предназначено для наблюдения за состоянием Логана и фиксации результатов экспериментов, поэтому наличие интерфейсов для передачи данных или подключения внешнего дисплея вполне вписывается в назначение устройства. Некоторые пользователи также напомнили, что речь идёт о вселенной с гораздо более продвинутыми технологиями, чем в реальности.

Один из комментаторов предположил, что разъёмы нужны Логану, чтобы заряжать контроллер и подключать монитор, а другой назвал его шлем прототипом PSVR3. Ещё один пользователь пошутил, что устройство на костюме напоминает заднюю панель обычного компьютера.

Особое внимание привлёк VGA-разъём. Один из участников дискуссии предположил, что его появление может быть шуткой разработчиков на тему отсутствия PC-версии Marvel’s Wolverine.