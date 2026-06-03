В Marvel's Wolverine от Insomniac Games появится раздельная кастомизация костюмов и когтей

Разработчики грядущего экшн-эксклюзива Marvel’s Wolverine для PlayStation 5 готовят продвинутую систему кастомизации. Студия Insomniac Games перенесла сюда успешный опыт серии Marvel's Spider-Man, где Питер Паркер и Майлз Моралес имели внушительный гардероб, поэтому Логан также получит десятки каноничных обликов.
Однако в этот раз авторы расширили привычную механику. Как рассказал геймдиректор Майк Дейли, главным нововведением станет возможность отдельно настраивать внешний вид оружия Росомахи — его знаменитых когтей:
«В комиксах и фильмах у Росомахи менялись не только костюмы, но и когти. Поскольку они всегда на переднем плане, мы решили дать игрокам свободу выбора. Каждый новый облик открывается со своим уникальным типом лезвий, но вы сможете свободно комбинировать их с любой одеждой. Мне кажется, Логану это очень подходит».
Точный список доступных обликов разработчики из Insomniac Games пока держат в секрете, но уверяют, что фанаты будут в восторге от качества и разнообразия гардероба.
Напомним, официальный релиз Marvel’s Wolverine запланирован на 15 сентября эксклюзивно для PlayStation 5.
Ахах, ну, если про костюмы для Логана я ещё понимаю, но про второе у них там что - салон маникюра-педикюра, что ли будет, что когти можно будет комбинировать с любой одеждой? А потом, посередь игры, нежданчик такой в записке: "Дорогой, я на маникюре!" 🫣😆
кастомизация когтей лол это форспокен 2 что ли ?))