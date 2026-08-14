В Marvel's Wolverine появится опция для тех, кто не переносит кровь, которая позволит "скрыть жестокие сцены"

В Marvel's Wolverine, грядущей игре от Insomniac Games для PS5, появится опция специальных возможностей, которая позволит игрокам полностью отключить кровь и графическое насилие в игре. Эту новость подтвердили сами разработчики, подробно рассказав о технических аспектах и ​​философии, лежащей в основе этой функции.

Креативный директор Маркус Смит продемонстрировал доступные настройки перед пресс-показом.

Да, это невероятно кроваво. Но мы также понимаем, что не у всех одинаковая чувствительность к крови. Поэтому у нас есть настройки, где вы можете отключить кровь, графическое насилие и расчленение. Кроме того, есть возможность отключить нецензурную лексику в диалогах для тех, кто хочет получить более подходящий по возрасту опыт.

Маркус Смит показал два скриншота врага, поражённого когтями Логана: на первом солдат весь в крови, из ран сочится кровь; на втором сцена идентична по композиции и эмоциональной глубине, но полностью без красного элемента. Результат, по словам автора, не выглядит как импровизированный монтаж; изображение создаёт впечатление игры, которая с самого начала разрабатывалась с учётом более мягкого возрастного рейтинга.

Внедрение этой системы было непростым делом. Главный технический директор Майк Фицджеральд подробно рассказал о сложности системы.

То, как это влияет на персонажей — это одно. То, как это влияет на окружение — это другое. То, как кровь разлетается по персонажам — это ещё одно. Во многих кинематографических сценах кровь нарисована индивидуально, независимо от того, как кто-то тщательно нарисовал персонажа или объект. Выявление всех этих моментов и их правильная интеграция в систему доступности потребовали много работы, усилий и тестирования.

Ещё один поднятый вопрос касался кат-сцен с экстремальным содержанием, таких как обезглавливание или моменты, когда Росомаха изрешечён пулями до костей. В этих случаях игра просто размывает/размывает сцену для тех, у кого включена эта опция. «Мы не хотим никого удивлять, когда они подумают, что игра выключена», — сказал Фицджеральд, признавая, что люди с настоящими фобиями «сильно реагируют на подобный контент».

Естественно возникает вопрос: не уменьшает ли отказ от кровавых сцен индивидуальность игры? Смит отвечает прямо:

Тон этой игры немного мрачнее, более зрелый, чем в последних играх Insomniac, и причина в том, что нам нужно оставаться верными этим персонажам. Они прожили долгую и сложную жизнь, и единственный способ достоверно представить их — это делать это, не отрывая взгляда.

Старший руководитель проекта Джесс Райнер-Рид дополняет видение команды важным уточнением относительно персонажа.

Росомаха — жестокий персонаж. Это часть его ДНК. Рейтинг — только для взрослых (18+) из-за затронутых тем и, как вы упомянули, насилия, но Логан никогда не прославляет насилие. Он не убивает людей ради удовольствия. Он делает это, потому что попал в сложную ситуацию. Ему нужно защитить тех, кто не может защитить себя. Ему нужно бороться с несправедливостью.

Игра Marvel's Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года эксклюзивно для PS5.