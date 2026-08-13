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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.8 350 оценок

В Marvel's Wolverine Саблезубый будет специально мешать Росомахе добивать врагов

IKarasik IKarasik

В Marvel’s Wolverine отношения Росомахи и Саблезубого будут отражаться не только в сюжете, но и непосредственно в игровом процессе. Insomniac добавила специальную механику, из-за которой Саблезубый во время совместных сражений может буквально забирать у Логана уже почти добитых противников.

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Разработчики рассказали, что это происходит случайным образом. Например, игрок может атаковать противника Росомахой, а Саблезубый внезапно схватит врага и добьёт его сам.

По словам разработчиков, такая механика создана намеренно: она должна вызывать у игрока то же раздражение, которое испытывает сам Логан из-за постоянного соперничества с Саблезубым. В одной из сцен Росомаха удерживает бойца Траска, после чего Саблезубый вмешивается и буквально разрывает его на части.

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При этом два персонажа действительно будут сражаться на одной стороне. Их совместные эпизоды заметно отличаются по атмосфере от уже показанных сцен с Джин Грей: если с ней упор сделан на слаженную работу и совместные приёмы, то Саблезубый скорее постоянно мешает Логану и пытается показать своё превосходство.

Insomniac также подтвердила, что Саблезубый и Джин Грей — не единственные персонажи, с которыми Росомаха сможет объединяться в совместном геймплее. Разработчики намекнули, что есть и другие напарники, которых пока не показывали.

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Кто именно присоединится к Логану, пока не раскрывается. Среди возможных кандидатов — Мистик, Леди Смертельный Удар, Каллисто, Тоад, Лич и Калибан, однако их участие в совместных боевых сценах официально не подтверждено.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Игнатий Лапкин

Тот самый дотер который стилит фраг

5
ModestDL

Игрок может атаковать радужных противников Росомахой, а Саблезубый внезапно схватит врага и спасёт его сам.
Ведь Сони не может допустить чтобы их паства получила неправильный "месседж".

Вон майки с неубиваемыми женскими персами из ремейка Хало уже отправляли такие "месседжи".

4
K0t Felix
Insomniac также подтвердила, что Саблезубый и Джин Грей — не единственные персонажи, с которыми Росомаха сможет объединяться в совместном геймплее. Разработчики намекнули, что есть и другие напарники, которых пока не показывали.

что же это ещё за персонажи. Хм...

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