В Marvel's Wolverine Саблезубый будет специально мешать Росомахе добивать врагов

В Marvel’s Wolverine отношения Росомахи и Саблезубого будут отражаться не только в сюжете, но и непосредственно в игровом процессе. Insomniac добавила специальную механику, из-за которой Саблезубый во время совместных сражений может буквально забирать у Логана уже почти добитых противников.

Разработчики рассказали, что это происходит случайным образом. Например, игрок может атаковать противника Росомахой, а Саблезубый внезапно схватит врага и добьёт его сам.

По словам разработчиков, такая механика создана намеренно: она должна вызывать у игрока то же раздражение, которое испытывает сам Логан из-за постоянного соперничества с Саблезубым. В одной из сцен Росомаха удерживает бойца Траска, после чего Саблезубый вмешивается и буквально разрывает его на части.

При этом два персонажа действительно будут сражаться на одной стороне. Их совместные эпизоды заметно отличаются по атмосфере от уже показанных сцен с Джин Грей: если с ней упор сделан на слаженную работу и совместные приёмы, то Саблезубый скорее постоянно мешает Логану и пытается показать своё превосходство.

Insomniac также подтвердила, что Саблезубый и Джин Грей — не единственные персонажи, с которыми Росомаха сможет объединяться в совместном геймплее. Разработчики намекнули, что есть и другие напарники, которых пока не показывали.

Кто именно присоединится к Логану, пока не раскрывается. Среди возможных кандидатов — Мистик, Леди Смертельный Удар, Каллисто, Тоад, Лич и Калибан, однако их участие в совместных боевых сценах официально не подтверждено.