В новой утечке по Marvel's Wolverine нашли актуальные скриншоты с Джин Грей

Утечки по Росомахе продолжаются - сравнивая два билда игры пользователи заметили, что внешность Джин Грей изменилась. Судя по виду, теперь она выглядит как престарелый трансгендер.

Пользователи соцсети X отметили, что это очередной даунгрейд внешности от Insomniac Games. Во всем обвиняют печально известную Sweet Baby Inc, которая уже успела приложить руку к проекту. Однако, в декабрьской утечке помимо первой внешности Джин из раннего билда, были еще и концепт-арты. На них внешность Джин соответствует внешности из текущего билда - видимо у разработчиков всё идет по плану.