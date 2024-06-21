В новой утечке по Marvel's Wolverine нашли актуальные скриншоты с Джин Грей

Утечки по Росомахе продолжаются - сравнивая два билда игры пользователи заметили, что внешность Джин Грей изменилась. Судя по виду, теперь она выглядит как престарелый трансгендер.
Пользователи соцсети X отметили, что это очередной даунгрейд внешности от Insomniac Games. Во всем обвиняют печально известную Sweet Baby Inc, которая уже успела приложить руку к проекту. Однако, в декабрьской утечке помимо первой внешности Джин из раннего билда, были еще и концепт-арты. На них внешность Джин соответствует внешности из текущего билда - видимо у разработчиков всё идет по плану.
Какая она страшная баба в раннем билде) надеюсь поправят и сделают по привлекательнее.
ну хотя бы видно что баба. а теперь это старый трап
Надеюсь это просто заглушка модель, если это будет оригинальный её образ то можно сказать что Sweety Baby пошло в разнос и бабы будут выглядить как мужики в париках
Очередное yебище, я не понимаю чё там у европейских разрабов совсем прицел сбился или чё? Вот только сравнение видел в разных играх, как красавиц убивают, или у них там с их e6учим прайдом жoпа долбящимся, вообще вкус на девушек испорчен??