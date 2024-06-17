В новом геймплее сборки Marvel's Wolverine для ПК можно увидеть сцену драки в баре

Авторы неофициального порта Marvel’s Wolverine выпустили новую версию своего творения. В сети появились тематические геймплейные ролики. Порт создан на основе «слитого» билда игры от разработчиков для PC, поэтому в нём видны различные технические недоработки.

В ролике можно увидеть момент, как Логан посещает бар, где на него нападает толпа врагов. Вместе с барменом он прорывается на улицу, где и продолжаются сражения. Противники используют не только холодное оружие, но и мины с огнестрелом. Некоторые из негодяев поднимаются в воздух — в них можно бросать предметы. Окружение на уровнях будет частично разрушаемым. Также в ролике показаны способности героя, которые активируют его ярость, восстанавливают здоровье и т. д.