В новом геймплее сборки Marvel's Wolverine для ПК можно увидеть сцену драки в баре

Авторы неофициального порта Marvel’s Wolverine выпустили новую версию своего творения. В сети появились тематические геймплейные ролики. Порт создан на основе «слитого» билда игры от разработчиков для PC, поэтому в нём видны различные технические недоработки.
В ролике можно увидеть момент, как Логан посещает бар, где на него нападает толпа врагов. Вместе с барменом он прорывается на улицу, где и продолжаются сражения. Противники используют не только холодное оружие, но и мины с огнестрелом. Некоторые из негодяев поднимаются в воздух — в них можно бросать предметы. Окружение на уровнях будет частично разрушаемым. Также в ролике показаны способности героя, которые активируют его ярость, восстанавливают здоровье и т. д.
Разрушаемость объектов есть, расчлененки врагов и ран на теле росомахи нет. Очень надеюсь, что пока нет, не смотря на маловероятность
Чувак, они при анонсе сказали, что игра будет чрезмерно жестокой, а когти Логана будут рубить всё и всех. А это буквально слитый даже не альфа билд, а тупо заглушки для проверки работоспособности. Единственное, что теперь точно известно так жто то, что многое будут переделывать после слива. Возможно, что всё слитые данные будут вырезаны из игры
Это выглядит гораздо лучше прошлого ролика, нужно больше крови,лужи крови...больше эффектных добиваний,а не одно,не хватает расчленёнки (все мы ждем от Росомахи расчленёнку) и повреждений на Росомахе,представьте как бы это выглядило круто сегодня,с современными технологиями...)
Захватывающе, Даже досмотрел видос до конца. Таких игр в индустрии очень не хватает.
найдутся критики, которые будут судить по альфа версии. я отмечу, что в ролике был момент, что логан отбросил противника на штырь, как в игре по фильму! выглядит довольно все бодро, ждем релиза
ужасно выглядит, отменяйте игру
так это альфа еще
ПГ КАРТИНКИ НЕ ГРУЗИТ!
Хм.
Kelly Hu - Lady Deathstrike. Женская версия россомахи была. Забавно.
Анимации лиц реалистичные, геймплей на высоком уровне, графика и окружения красиво смотрятся, доведут до ума и конфетка получится.
круто очень неплохо