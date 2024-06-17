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Marvel's Wolverine 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.8 170 оценок

В новом геймплее сборки Marvel's Wolverine для ПК можно увидеть сцену драки в баре

Simple Jack

Авторы неофициального порта Marvel’s Wolverine выпустили новую версию своего творения. В сети появились тематические геймплейные ролики. Порт создан на основе «слитого» билда игры от разработчиков для PC, поэтому в нём видны различные технические недоработки.

В ролике можно увидеть момент, как Логан посещает бар, где на него нападает толпа врагов. Вместе с барменом он прорывается на улицу, где и продолжаются сражения. Противники используют не только холодное оружие, но и мины с огнестрелом. Некоторые из негодяев поднимаются в воздух — в них можно бросать предметы. Окружение на уровнях будет частично разрушаемым. Также в ролике показаны способности героя, которые активируют его ярость, восстанавливают здоровье и т. д.

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-1
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
AngrySukaFox

Разрушаемость объектов есть, расчлененки врагов и ран на теле росомахи нет. Очень надеюсь, что пока нет, не смотря на маловероятность

4
Строков Александр

Чувак, они при анонсе сказали, что игра будет чрезмерно жестокой, а когти Логана будут рубить всё и всех. А это буквально слитый даже не альфа билд, а тупо заглушки для проверки работоспособности. Единственное, что теперь точно известно так жто то, что многое будут переделывать после слива. Возможно, что всё слитые данные будут вырезаны из игры

0
Serj77777

Это выглядит гораздо лучше прошлого ролика, нужно больше крови,лужи крови...больше эффектных добиваний,а не одно,не хватает расчленёнки (все мы ждем от Росомахи расчленёнку) и повреждений на Росомахе,представьте как бы это выглядило круто сегодня,с современными технологиями...)

2
Dakini

Захватывающе, Даже досмотрел видос до конца. Таких игр в индустрии очень не хватает.

0
ivan41kds

найдутся критики, которые будут судить по альфа версии. я отмечу, что в ролике был момент, что логан отбросил противника на штырь, как в игре по фильму! выглядит довольно все бодро, ждем релиза

0
J Jonah Jameson

ужасно выглядит, отменяйте игру

0
ivan41kds

так это альфа еще

0
J Jonah Jameson ivan41kds
1
KANSERVATOR

ПГ КАРТИНКИ НЕ ГРУЗИТ!

0
andrewGaara

Хм.
Kelly Hu - Lady Deathstrike. Женская версия россомахи была. Забавно.

0
Strong Steel

Анимации лиц реалистичные, геймплей на высоком уровне, графика и окружения красиво смотрятся, доведут до ума и конфетка получится.

-1
KoRnEr

круто очень неплохо

-1