В новом закулисном видео разработчики Marvel's Wolverine обсудили способности Логана и анимации

Студия Insomniac Games выпустила новый ролик, посвящённый процессу разработки игры Marvel’s Wolverine. В видео продолжительностью чуть более четырёх минут появляются ключевые участники команды разработчиков: директор по анимации Брайан Вайзер, креативный директор Маркус Смит и менеджер по разработке продуктов Marvel Games Лора Хэтэуэй. Обсуждаются такие темы, как визуальные эффекты, влияние комиксов и особенности игрового процесса.

Говоря о жестокости и кровавых сценах в Marvel’s Wolverine — неизбежном следствии боевого стиля Логана, использующего когти и способность к регенерации, — Вайзер отметил, что команда стремилась вызвать у игроков чувство содрогания от того, как Логан расправляется с врагами.

Когда мы начали работать над боевой системой, я сказал нашей команде аниматоров: "Я хочу, чтобы мы заставили аудиторию содрогнуться. Можно просто ударить в лицо, но зрелище становится куда более жутким, если перерезать горло и вырвать его часть".

Хэтэуэй рассказала о том, как даже в ранних версиях игры, где ещё не было полноценных уровней, студии Insomniac удалось успешно воплотить мечту многих игроков — почувствовать себя в роли Росомахи.

Это знакомое многим из нас чувство из детства: мы всегда хотели быть Росомахой. Мы хотели, чтобы из наших рук выдвигались когти. Мы жаждали этой мощи.

Отображение подобной жестокости стало непростой задачей для аниматоров. Как объясняет Вайзер, для реализации таких элементов, как «limbing» (технический термин, обозначающий расчленение в игре), аниматорам пришлось тесно сотрудничать с командой, отвечающей за модели персонажей, чтобы отсекаемые конечности выглядели аккуратно. Также потребовалось участие специалистов по визуальным эффектам, чтобы правильно настроить количество крови или электрических разрядов, возникающих в месте ампутации. В завершение видео Смит называет Marvel’s Wolverine «любовным посланием фанатам».

То, как наши художники воплотили способности мутантов, напоминает кадры из кинофильма, но всё это происходит в реальном времени, прямо в игровом процессе. Это потрясающе. Действительно чувствуется, сколько любви и заботы было вложено в эту игру.