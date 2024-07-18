В сеть слили полный пересказ сюжета Marvel's Wolverine в виде анимированного комикса

С начала этого года в сети уже давно ходит рабочий билд супергеройского экшена Marvel's Wolverine, несмотря на то, что дата релиза остается неизвестной. Несколько месяцев подряд энтузиасты упорно анализировали слитые файлы игры, и им удалось не только сделать её функциональной для обычных пользователей, но и раскрыть весь сюжет будущего проекта. Все ключевые события, персонажи и даже финал Marvel's Wolverine были подробно описаны в специальном ролике.

Чтобы избежать быстрой блокировки, автор видео немного схитрил. Он оформил ролик как фанатский комикс. Однако на самом деле он наглядно иллюстрирует события Marvel's Wolverine, известные по слитому билду.

Судя по всему, в Marvel's Wolverine игроков будет ждать история происхождения Росомахи. Эти события хорошо известны читателям оригинальных комиксов, однако в игре есть серьезные отступления от привычного канона. В игре Логан также просыпается в неизвестной ему лаборатории и пытается вспомнить своё прошлое. При этом на его пути встречаются другие мутанты из Команды X. По ходу событий игры он неожиданно встречает Джин Грей, которая находится в плену у Красного Омега. Вместе им удается сбежать и отправиться в Токио. Именно там развернется финальный акт игры.

Ознакомиться с играбельным билдом Marvel's Wolverine для ПК можно бесплатно на нашем сайте. Официальный релиз Marvel's Wolverine намечен на 2026 год и только для PS5.