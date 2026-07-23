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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.8 346 оценок

В сети появились новые скриншоты Marvel's Wolverine

Simple Jack Simple Jack

Журнал Entertainment Weekly опубликовал парочку эксклюзивных скриншотов предстоящего экшена Marvel’s Wolverine от Insomniac Games и PlayStation Studios. На кадрах, в частности, можно увидеть главного героя Логана в исполнении актера Лиама Макинтайра.

По сюжету Marvel’s Wolverine Логан спустя три года отсутствия вновь присоединяется к «Команде Икс» — отряду мутантов, которые защищают своих сородичей от врагов. Помогать герою в его приключении будут Джин Грейн и многие другие.

В игре появятся знакомые по комиксам мутанты, с которыми Логану предстоит сразиться, — Красный Омега, Мистик, Саблезубый и прочие. Росомахе придется спасать сородичей от лап Боливара Траска и драться с киборгами из группировки «Риверы», ниндзя клана Рука и другими.

Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5. Предзаказы уже стартовали. Базовое издание обойдется в $70 (~5400 рублей).

Скриншоты 6
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Комментарии:  4
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Просто шикарно)) беру в день релиза

11
Batchankoff

Блин, мне не нравится лицо главного героя, он больше походит на его антагониста Виктора Крида (Саблезубый), что сразу отталкивает. У Джекмана хотя бы была своя притягательность и как бы это странно не прозвучало "сексуальность", а тут какой-то орк мерзкий забулдыга. Никакой харизмы...

1
SatirDog

Ну фейс у него конечно спорный, как будто не его эта роль.

1
PuaJl4eJl

Какая отвратительная рожа...