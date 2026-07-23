В сети появились новые скриншоты Marvel's Wolverine

Журнал Entertainment Weekly опубликовал парочку эксклюзивных скриншотов предстоящего экшена Marvel’s Wolverine от Insomniac Games и PlayStation Studios. На кадрах, в частности, можно увидеть главного героя Логана в исполнении актера Лиама Макинтайра.

По сюжету Marvel’s Wolverine Логан спустя три года отсутствия вновь присоединяется к «Команде Икс» — отряду мутантов, которые защищают своих сородичей от врагов. Помогать герою в его приключении будут Джин Грейн и многие другие.

В игре появятся знакомые по комиксам мутанты, с которыми Логану предстоит сразиться, — Красный Омега, Мистик, Саблезубый и прочие. Росомахе придется спасать сородичей от лап Боливара Траска и драться с киборгами из группировки «Риверы», ниндзя клана Рука и другими.

Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5. Предзаказы уже стартовали. Базовое издание обойдется в $70 (~5400 рублей).