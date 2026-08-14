В сети вновь разгорелись споры вокруг внешности Мистик из Marvel's Wolverine

В сети вновь разгорелось обсуждение внешности Мистик из Marvel’s Wolverine от Insomniac Games. Новый дизайн героини вызвал неоднозначную реакцию игроков, которые сравнивают её с предыдущими воплощениями персонажа в кино и играх.

Основные претензии пользователей связаны с чертами лица Мистик. Некоторые считают её лицо слишком массивным, отдельно отмечая широкую челюсть и выраженный подбородок. В обсуждениях встречаются и насмешливые сравнения внешности героини с лягушкой или жабой. По мнению части игроков, необычные пропорции заметно отличают новую Мистик от более привычных образов персонажа.

Впрочем, согласия в сообществе нет. Другие пользователи напоминают, что выводы по одному кадру могут быть поспешными: ракурс, освещение и выражение лица способны существенно изменить восприятие внешности персонажа. Поэтому окончательную оценку они предлагают дать после появления Мистик в полноценной сцене.

Отдельно игроки сравнивают новый костюм героини с её образом в фильмах «Люди Икс», где Мистик в исполнении Ребекки Ромейн практически не носила обычную одежду. В Marvel’s Wolverine персонаж получил значительно более закрытый наряд, что также стало предметом обсуждений.

Досталось дизайну и в сравнении с другими игровыми версиями Мистик. Некоторые пользователи считают, что вариант героини из Fortnite выглядит удачнее.

Часть критики уже вышла за пределы конкретного персонажа: отдельные игроки обвиняют Insomniac Games в намеренном изменении внешности женских героинь, приводя в пример в том числе Джин Грей. При этом это остаётся мнением участников обсуждения, а не подтверждённой позицией студии.

Таким образом, новый образ Мистик уже вызвал заметные споры ещё до выхода Marvel’s Wolverine, однако окончательно оценить работу художников получится только после того, как игроки увидят героиню в самой игре.