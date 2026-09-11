"Вонючий след Джин Грей": игроки высмеивают навигацию Marvel's Wolverine и обвиняют игру в "ведении за руку"

Споры вокруг навигации в Marvel’s Wolverine резко усилились после публикации обзоров и длинных фрагментов геймплея. Сама механика Enhanced Senses («Усиленные чувства») была известна и раньше, однако именно сейчас игроки начали массово обсуждать, насколько активно игра указывает дальнейший маршрут.

Главной мишенью стал голубоватый след запаха, который появляется в сюжетных эпизодах. В англоязычном сообществе его прозвали Jean Grey’s fart gas — «пердёжным газом Джин Грей».

Особенно активно тема разошлась после сообщения журналиста и критика The Washington Post Gene Park. Он специально проверил спорную механику после обновления от 10 сентября и сообщил, что отключить этот эффект ему не удалось. По словам Park, даже при выключенных соответствующих опциях частицы следа Джин Грей продолжали отображаться на экране.

При этом выяснилось, что «пердёжный газ Джин Грей» — это не Navigation Assist («Помощь в навигации»). Последняя представляет собой отдельную вспомогательную функцию и может показывать дополнительный маршрут к цели или противнику.

Именно это и подлило масла в огонь. Пользователи начали шутить, что преимущественно линейной игре понадобились сразу несколько способов объяснить игроку, куда идти. Дополнительную критику вызывают подсветка объектов, многочисленные вспомогательные настройки и другие элементы «ведения за руку».

Таким образом, сама механика существовала и раньше, но новый скандал разгорелся после выхода обзоров и проверки журналиста Gene Park. На текущей версии игры Navigation Assist можно отключить, а конкретный сюжетный запаховый след, который журналист назвал «fart gas», продолжает отображаться даже при выключенных вспомогательных настройках.