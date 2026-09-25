"Вот таким должен быть Росомаха": игроки хотят видеть в Marvel's Wolverine более комиксный образ героя из Fortnite

В сети набирает популярность сравнение Росомахи из Marvel’s Wolverine и Fortnite, однако у распространяющегося ролика есть важный нюанс: рядом с версией Fortnite указано «DLSS 5 / PS5». Сама PlayStation 5 технологию NVIDIA DLSS не поддерживает, поэтому изображение, по всей видимости, дополнительно обрабатывалось на ПК после захвата сигнала с консоли. Из-за этого напрямую сравнивать качество графики двух игр по такому ролику не совсем корректно, однако он всё же даёт представление о том, каким некоторые игроки хотели бы видеть Росомаху.

Внимание пользователей привлекло прежде всего то, как выглядит сам Логан. Часть игроков считает, что Росомаха из Fortnite получился более выразительным, узнаваемым и близким к классическому комиксному образу — с грубыми чертами лица, массивным телосложением, характерной причёской и более «звериной» внешностью. Версию Insomniac на этом фоне некоторые фанаты считают излишне реалистичной и хотели бы увидеть в Marvel’s Wolverine более стилизованный дизайн героя.

Споры вокруг внешности Логана начались ещё до появления этого сравнения. Игроки уже обсуждали выбор лица и телосложения персонажа, а также стремление Insomniac к фотореализму. Ранее пользователи даже сравнивали героев Marvel’s Wolverine с реальными прототипами актёров, причём внешность самого Логана вызвала особенно активное обсуждение.

При этом единого мнения среди игроков нет. Другим пользователям, напротив, нравится более реалистичный подход Insomniac: они считают такой образ подходящим для визуального стиля Marvel’s Wolverine и не видят необходимости менять внешность героя.