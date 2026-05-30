Выпускайте когти: Предзаказы Marvel's Wolverine стартуют уже 2 июня сразу после презентации State of Play

Похоже, многолетнее мучительное ожидание фанатов Marvel и владельцев PlayStation 5 подходит к концу. В сети появилась информация, которая заставит ваше геймерское сердце биться чаще: долгожданный экшен Marvel’s Wolverine от студии Insomniac Games (создателей Marvel's Spider-Man) наконец-то готов выйти из тени.

Инсайдеры сообщают, что официальный прием предварительных заказов на игру откроется 2 июня 2026 года сразу после завершения презентации PlayStation State of Play.

Все указывает на то, что 2 июня Sony устроит настоящее шоу, главным украшением которого станет Логан:

Первый полноценный геймплей: До сих пор у нас был лишь трейлеры и крупицы информации. На презентации нам наконец-то должны показать реальный игровой процесс, боевую систему с использованием когтей и суровый тон игры.

Взрослый рейтинг (М): Разработчики ранее подтверждали, что игра не будет дружелюбной, как «Человек-паук». Нас ждет мрачная, жестокая и кровавая история, полностью соответствующая характеру Росомахи.

Эксклюзивность PS5: Проект создается для актуального поколения консолей Sony, чтобы по максимуму задействовать возможности быстрого SSD и тактильной отдачи геймпада DualSense.

Сразу после завершения трансляции игроки смогут оформить предзаказ в PlayStation Store. Наверняка Insomniac подготовят несколько изданий, включая Deluxe-версию с уникальными костюмами (возможно, классическими из комиксов или образом из фильмов).