Windows Central: отсутствие Marvel's Wolverine на ПК вряд ли убедит большинство игроков отказаться от своих ПК ради PS5

Журналисты Windows Central усомнились в том, что возможный отказ от выпуска Marvel's Wolverine на ПК поможет Sony заметно увеличить продажи PlayStation 5.
По мнению автора, даже если игра оправдает ожидания и станет одним из главных эксклюзивов консоли, этого вряд ли будет достаточно, чтобы убедить большинство пользователей ПК приобрести PS5.
«Я не убеждён, что даже такая хорошая игра, как Wolverine, заставит ПК-игроков пойти и купить PS5».
Marvel's Wolverine — новый приключенческий экшен от Insomniac Games, авторов Marvel's Spider-Man и Marvel's Spider-Man 2. Игра создаётся эксклюзивно для PlayStation 5 и выйдет 15 сентября 2026 года. Пока Sony не объявляла о планах выпустить проект на ПК, поэтому на данный момент он остаётся консольным эксклюзивом.
После второго Человека Паука у меня есть большие сомнения о том, что Инсомниак способны сделать хорошую игру.
Скорее , это сонибойчики перейдут на ПК после последних приколов от сони .
Спасибо, но не надо даже за бесплатно
Хоть и имею и ПК и PS5, но тоже не вижу смысла покупать приставку тем, кто её не имеет ради этого. Сейчас куча людей имеет оба устройства и всегда можно попросить друга одолжить к примеру.
Так в 2011-2013 годах мы с друзьями часто менялись приставками ради эксклюзивных игр с Playstation 3 на Xbox 360 между собой.
Потом в 2014 я так попроходил Forza Horizon 2 на Xbox One мужа сестры.
GTA VI вот аргумент будет для многих игроков купить себе приставку ради неё, но точно никак не Wolverine.