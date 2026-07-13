Windows Central: отсутствие Marvel's Wolverine на ПК вряд ли убедит большинство игроков отказаться от своих ПК ради PS5

Журналисты Windows Central усомнились в том, что возможный отказ от выпуска Marvel's Wolverine на ПК поможет Sony заметно увеличить продажи PlayStation 5.

По мнению автора, даже если игра оправдает ожидания и станет одним из главных эксклюзивов консоли, этого вряд ли будет достаточно, чтобы убедить большинство пользователей ПК приобрести PS5.

«Я не убеждён, что даже такая хорошая игра, как Wolverine, заставит ПК-игроков пойти и купить PS5».

Marvel's Wolverine — новый приключенческий экшен от Insomniac Games, авторов Marvel's Spider-Man и Marvel's Spider-Man 2. Игра создаётся эксклюзивно для PlayStation 5 и выйдет 15 сентября 2026 года. Пока Sony не объявляла о планах выпустить проект на ПК, поэтому на данный момент он остаётся консольным эксклюзивом.