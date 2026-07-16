"Я не герой" - Sony и Insomniac представили новый кинематографический трейлер Marvel's Wolverine

В преддверии релиза в сентябре PlayStation выпустила новый кинематографический трейлер Marvel’s Wolverine. Хотя с момента первоначального анонса прошло довольно много времени, Wolverine наконец-то готовится к выходу на консолях PS5 почти через два месяца.

Новый трейлер Marvel’s Wolverine под названием «Ain’t No Hero» длительностью около 90 секунд, пожалуй, лучший из всех, что были показаны в игре на данный момент. Хотя в видео нет кадров игрового процесса, трейлер закладывает основу для сюжета, который будет сосредоточен вокруг Росомахи. Кроме того, в трейлере представлены несколько разных персонажей, врагов и локаций, которые, судя по всему, будут встречаться на протяжении всей игры. Хотя он гораздо менее кровавый, чем те трейлеры, которые Insomniac показывали ранее о Росомахе, это отличный трейлер, который, вероятно, будет активно использоваться в рекламных целях в ближайшие месяцы.

Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября эксклюзивно для PlayStation 5.