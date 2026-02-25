ЧАТ ИГРЫ
Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.5 265 оценок

"Я ждал этого дня очень долго": Лиам Макинтайр об анонсе даты выхода Marvel's Wolverine

Gruz_ Gruz_

Вчерашний анонс студией Insomniac Games даты релиза Marvel’s Wolverine на 15 сентября 2026 года стал сюрпризом, так как игру не показали на недавней презентации State of Play — разработчики раскрыли её отдельно в соцсетях. Символично, что выход игры практически совпадает с годовщиной первоначального анонса проекта, хотя разработка началась гораздо раньше.

Marvel's Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года

Для актера Лиама Дж. Макинтайра, известного по сериалу «Спартак», роль Логана стала делом жизни. Он не просто подарил Росомахе голос и движения, но и буквально рос вместе с этим образом: Лиам работает над проектом уже много лет — практически с рождения сына. Актер признался, что хранить секрет было невероятно сложно, поэтому сейчас он в восторге от возможности наконец-то открыто обсуждать игру.

«Я ждал этого дня очень долго… осталось совсем чуть-чуть!» — поделился он в соцсетях.

Известно, что Marvel’s Wolverine позиционируется как главный блокбастер PlayStation в текущем фискальном году. Разработчики обещают не сдерживаться: нас ждет предельно жестокий экшен в духе оригинальных комиксов, а география приключений охватит самые разные уголки мира — от лесов Канады до злачных районов Мадрипура.

