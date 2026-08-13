Журналисты поделились первыми впечатлениями от Marvel's Wolverine: хвалят бои и Логана, но отмечают спорные моменты

Сегодня, 13 августа, начали выходить первые материалы журналистов, которым Insomniac предоставила возможность лично опробовать Marvel’s Wolverine. Авторы уже поделились своими первыми впечатлениями от игры, оценив её боевую систему, сюжет и образ Логана.

Deadline в своём материале о Marvel’s Wolverine отмечает зрелищные и жестокие бои, выразительный образ Росомахи и сильную постановку экшена. При этом издание указывает и на спорные моменты — некоторые сражения могут казаться повторяющимися, а отдельные элементы игры пока не производят впечатления чего-то принципиально нового.

The Verge после примерно двух часов с игрой также положительно оценил боевую систему. Журналист особенно отметил жестокость сражений, использование когтей и систему ярости, но отдельно выделил более спокойные сюжетные сцены. По его мнению, они помогают раскрыть эмоциональные шрамы Логана и его сложные отношения с окружающими, благодаря чему после игровой сессии он стал гораздо лучше относиться к персонажу.

GamesRadar+ после двух часов игры заявил, что Insomniac удалось развеять опасения по поводу возможного спада после Spider-Man. Журналист положительно оценил увиденное и особенно отметил, что игра ощущается именно как история Логана, а не просто очередной супергеройский проект студии.

Entertainment Weekly сосредоточилось прежде всего на персонажах и актёрском составе. Издание подтвердило участие Келли Ху, которая в X2: X-Men United играла Леди Смертельный Удар, а в Marvel’s Wolverine исполняет роль Тигрицы Тайгер — криминального босса Мадрипура и владелицы бара Princess Bar. Также раскрыты детали путешествия Логана по Канаде, Японии и Мексике и его истории после событий Marvel’s Spider-Man 2.

GameSpot также опубликовал первые впечатления после игровой сессии. Ранее появившееся превью Eurogamer, опубликованное раньше установленного времени и затем удалённое, получило более сдержанную оценку: игру описывали как крепкий экшен, однако отмечались вопросы к сражениям с большими группами противников и знакомой формуле повествования.

Таким образом, первые материалы в целом формируют положительную картину: журналисты хвалят жестокий экшен, работу Insomniac с образом Логана и эмоциональную составляющую истории. При этом отдельные авторы отмечают повторяемость некоторых сражений и отсутствие ощущения принципиально новой игровой формулы.

Важно, что речь идёт именно о первых впечатлениях журналистов после ограниченной игровой сессии, а не о полноценных рецензиях. Окончательные оценки появятся позднее. Marvel’s Wolverine выйдет на PlayStation 5 15 сентября 2026 года.