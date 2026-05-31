Мрачная экшен-RPG MASAKRE ворвалась на шоу "НАШЫ ИГРЫ 2026" с новым трейлером

Отечественный ролевой экшен MASAKRE от независимой студии Seelvent и Prutaleks стал одним из самых заметных участников масштабного мероприятия «НАШЫ ИГРЫ 2026». Организаторы шоу, впервые перешагнувшего рамки онлайна в московском кинотеатре «Октябрь», представили публике атмосферный, геймплейный трейлер проекта.

Павшие боги и хаос: о чём игра

MASAKRE - это сюжетный, одиночный, темный ролевой экшен (Action RPG). Игрокам предстоит продираться сквозь безумие разрушенного мира, где человеческая цивилизация практически полностью уничтожена под натиском древних ужасающих божеств.

Разработчики делают ставку на глубокую ролевую систему, высокую динамику сражений и разнообразие билдов. Игроки смогут комбинировать активные способности, подбирать снаряжение и испытывать уникальные боевые стили множества доступных персонажей, подстраиваясь под опасных боссов и сильных противников.