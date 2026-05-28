Maseylia: Echoes of the Past выходит 19 июля на ПК - новая метроидвания смешивает 2D-исследование и 3D-мир

3D метроидвания Maseylia: Echoes of the Past официально получила дату релиза: 19 июля 2026 года игра выйдет на ПК в Steam, а версии для PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch (включая Switch 2 и оригинальную модель) появятся позже. Уже по описанию видно, что проект пытается занять нишу между классической формулой жанра и более современной визуальной подачей.

Разработчики называют игру сочетанием 2D-исследования и полноценной 3D-механики, что на бумаге звучит как попытка усидеть сразу на двух стульях — и при этом сделать это органично. Игрокам предстоит исследовать техно-органический лабиринт, где природа и технологии переплетаются в постоянно меняющемся мире.

Главный акцент сделан на свободе передвижения и постепенном открытии новых маршрутов. Как и в любой уважающей себя метроидвании, путь игрока здесь не линейный: придётся искать скрытые проходы, возвращаться в ранее посещённые зоны и открывать новые возможности по мере получения способностей.

Среди них — довольно необычные инструменты вроде рывка на 360 градусов, фазовой трансформации для прохождения сквозь стены и даже управления уровнем воды. Такой набор умений выглядит скорее как попытка расширить привычный «метроидванный» набор трюков, чем просто повторить стандартные решения жанра.

Отдельно подчёркивается атмосфера: смесь биологического и технологического мира, где окружение постоянно ощущается живым и нестабильным. В теории это может сыграть ключевую роль — именно такие детали обычно отличают просто хорошую метроидванию от той, которую запоминают надолго.

На фоне перенасыщенного жанра Maseylia выглядит как ещё одна попытка найти свежий взгляд на знакомую формулу. И хотя по описанию проект звучит амбициозно, его главный экзамен начнётся только после релиза — когда игроки сами проверят, насколько хорошо работает этот «живой лабиринт» на практике.