Дженнифер Хейл не видела ни одной реплики коммандера Шепарда из Mass Effect до самого начала записи

Дженнифер Хейл, долгое время озвучивавшая видеоигры, рассказала, что ее роль коммандера Шепарда в Mass Effect свелась к тому, что она работала в последнюю минуту, так как не видела сценариев до самого начала записи.

В беседе с Entertainment Weekly Хейл сказала, что «85-90 %» работы над озвучкой в играх сводится к «холодному чтению». « На протяжении всей работы над Mass Effect я не видела ни одной реплики до момента записи», - говорит она. «Все это было холодным чтением на месте. Парочка дублей, а может, и несколько, и игра отправляется в продажу. Вот и все».

Работы над играми серии Mass Effect, как известно, велись довольно давно, но игровая индустрия по-прежнему часто скрытничает, когда дело касается звукозаписи. По словам Хейла, «артисты озвучки должны быть невероятно талантливыми на игровой арене, даже больше, чем в других областях» из-за требований, накладываемых таким графиком производства.

Кроме того, многие актеры озвучивания даже не знают, на какую роль их пригласили, до самого начала процесса. Так, Мэгги Робертсон, сыгравшая роль леди Димитреску, не знала, что будет играть в Resident Evil Village, до тех пор, пока не прошла кастинг. Мэттью Мерсер из Final Fantasy 7 Rebirth узнал, что играет Винсента, только в студии на съемках, когда ему сказали загадочное сообщение.

Стюарт Кларк озвучивал Строла в Metaphor: ReFantazio, но узнал о том, что он играет в большой игре Atlus, только после того, как запись подошла к концу. Такое случается часто, и это лишь проблеск того управляемого хаоса, который творится за кулисам