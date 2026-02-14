Фанат Mass Effect обнаружил прототип DLC 19-летней давности - раннюю версию миссии Гибель с небес

Сообщество поклонников Mass Effect обсуждает необычную находку: в сети появился прототип вырезанной миссии, которая со временем превратилась в DLC Гибель с небес. Архив датируется ранним этапом разработки игры и проливает свет на то, как менялся контент до релиза.

История началась с давнего слуха о некоем «Caleston DLC», якобы на короткое время появлявшемся в сервисах Xbox 360 для разработчиков. Пользователь под ником TheUnsungHero26 решил проверить информацию и выяснил, что во время производства BioWare действительно загрузила прототип дополнения в закрытую среду PartnerNet — внутреннюю сеть Xbox Live для девкитов.

Осенью 2025 года этот билд был сохранён и опубликован архивистами. Внутри оказался ранний вариант миссии, связанной с локацией Калестон — вырезанной планетой (точнее, луной), чьё имя давно известно фанатам по материалам о разработке. Однако при выборе Калестона в прототипе игрок фактически попадает на раннюю версию задания, которое позже стал Гибель с небес.

От финального DLC прототип отличается заметно. В нём отсутствуют батарианцы — вместо них противниками выступают люди, что соответствует первоначальному сюжету. Также в миссии присутствует таймер, изменённая карта, три шахты вместо трёх баз и ряд необычных элементов, включая уникальные контейнеры с экипировкой и даже гнездо рахни.

Хотя сам контент нельзя назвать масштабным, находка стала важным событием для темы сохранения видеоигр. Это редкий пример того, как можно проследить эволюцию конкретного задания — от вырезанной части основной кампании до самостоятельного DLC.