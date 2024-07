Марк Меер, голос Шепарда в Mass Effect, поддержит любого, кто предпочтет женскую версию Шепарда

Марк Меер, актер, озвучивающий мужскую версию Шепарда в Mass Effect, является убежденным сторонником того, что "если это есть в игре, значит, надо это использовать". Тем более, что актер не только поддерживает выбор в пользу женского варианта героя, но и с удовольствием хвалит свою коллегу по проекту, Дженнифер Хейл.

В недавнем интервью PC Gamer Меер сказал, что его не смущает, если игроки будут выбирать женскую версию главного героя. Дело в том, что они все равно услышат "великолепную работу актера озвучки".

Кроме того, в случае, если бы фанаты не "поддержали" его работу в качестве центральной фигуры в Mass Effect, они все равно бы услышали его голос среди других персонажей игры, таких как Нифту Кал (Nifty Cal) и Бласто (Blasto). Но в этом случае у игроков уже не будет выбора.

"Мне иногда говорят: "О, я никогда раньше не играл за женщину-коммандера Шепарда. Я играю только за тебя". А я отвечаю: "Почему вы лишаете себя возможности насладиться великолепной игрой Дженнифер Хейл?"". говорит Меер. "В этом и есть фишка Mass Effect - в ней так много возможностей для повторного прохождения. Я, конечно, не против, если люди скажут: "Нет, я играю только за Дженнифер в роли коммандера Шепарда", потому что, боюсь, что в дальнейшем вы будете встречаться со мной в образе Нифту Кала, Бласто, ворча и прочих существ, с которыми вы столкнетесь в игре".

Так что да, БроШеп не против, если вы будете играть за ФемШеп. Еще до того, как Хейл получила эту роль, он был поклонником ее творчества в роли Бастилы Шан в Knights of the Old Republic и в различных мультфильмах.

И хотя женская версия Шепарда не столь популярна, как мужская: по умолчанию 68% игроков Mass Effect Legendary Edition предпочли играть за мужчину, она также уникальна с точки зрения повествования. Выбор биологического пола главного героя порождает дополнительные взаимодействия с товарищами по команде, особенно с теми, кто вовлечен в романтические отношения.

Выбор женщины-Шепарда - часть всей трилогии Mass Effect. Однако в Mass Effect Andromeda пошли еще дальше и представили в игре двух близнецов, чтобы аргументировать выбор того или иного персонажа.