Марк Меер, голос Шепарда в Mass Effect, поддержит любого, кто предпочтет женскую версию Шепарда

Марк Меер, актер, озвучивающий мужскую версию Шепарда в Mass Effect, является убежденным сторонником того, что "если это есть в игре, значит, надо это использовать". Тем более, что актер не только поддерживает выбор в пользу женского варианта героя, но и с удовольствием хвалит свою коллегу по проекту, Дженнифер Хейл.
В недавнем интервью PC Gamer Меер сказал, что его не смущает, если игроки будут выбирать женскую версию главного героя. Дело в том, что они все равно услышат "великолепную работу актера озвучки".
Кроме того, в случае, если бы фанаты не "поддержали" его работу в качестве центральной фигуры в Mass Effect, они все равно бы услышали его голос среди других персонажей игры, таких как Нифту Кал (Nifty Cal) и Бласто (Blasto). Но в этом случае у игроков уже не будет выбора.
"Мне иногда говорят: "О, я никогда раньше не играл за женщину-коммандера Шепарда. Я играю только за тебя". А я отвечаю: "Почему вы лишаете себя возможности насладиться великолепной игрой Дженнифер Хейл?"". говорит Меер. "В этом и есть фишка Mass Effect - в ней так много возможностей для повторного прохождения. Я, конечно, не против, если люди скажут: "Нет, я играю только за Дженнифер в роли коммандера Шепарда", потому что, боюсь, что в дальнейшем вы будете встречаться со мной в образе Нифту Кала, Бласто, ворча и прочих существ, с которыми вы столкнетесь в игре".
Так что да, БроШеп не против, если вы будете играть за ФемШеп. Еще до того, как Хейл получила эту роль, он был поклонником ее творчества в роли Бастилы Шан в Knights of the Old Republic и в различных мультфильмах.
И хотя женская версия Шепарда не столь популярна, как мужская: по умолчанию 68% игроков Mass Effect Legendary Edition предпочли играть за мужчину, она также уникальна с точки зрения повествования. Выбор биологического пола главного героя порождает дополнительные взаимодействия с товарищами по команде, особенно с теми, кто вовлечен в романтические отношения.
Выбор женщины-Шепарда - часть всей трилогии Mass Effect. Однако в Mass Effect Andromeda пошли еще дальше и представили в игре двух близнецов, чтобы аргументировать выбор того или иного персонажа.
Каловая игра эта андромеда. Никая озвучка не спасет этот позор еа и биогнид
Аватарку правильно подобрал 👍
Логично, мне кажется, 68\32 вполне отражает соотношение парней и девушек-геймеров. К тому же, внешкой женского персонажа явно обидели. Если мШеп - один из самых красивых персонажей-мужиков за всю историю видеоигр (серьезно), то фемШеп как будто топором вырубили( Мне даже пришлось прибегнуть к модам, ибо ну не хотелось в игре себя такой видеть. В итоге, моя Шеп выглядела вот так:
А вот озвучка мне больше женская понравилась. That's all for now.
Прохожу за женщину Шепарда уже много лет только потому, что неудобно отказывать в романе Тали.
Нельзя просто так взять и выбрать кого-то кроме Тали. Даже если играешь за женщину Шепард
Действительно, обе озвучки Шеп великолепны. Но от голоса Джен я прям ловлю кайфы
Видимо на ум не приходит что кто то просто любит мужскую версию.
Как говаривал великий Эндрю Тейт - место женщины на кухне и точка. ;)
Дней без восхваления какой-нибудь обыденной фемписьки 0. Обычная озвучка, не было бы её ничего бы не изменилось. А вообще знатно подлизнул, щас если фемкам не подлизывать могут и отменить... перестраховался так сказать.
ага. Хотя надо сказать Бастила была действительно одним из лучших женских персов в играх. И что характерно это было задолго до эпохи фемдерьма современного в играх. Женский персонаж получился сложным и интересным, каким сегодня его едва ли смогут сделать :)