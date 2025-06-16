Mass Effect на экране: судя по всему, сериал адаптирует первую игру легендарной трилогии

В мире видеоигр экранизации всё больше превращаются из сомнительных проектов в полноценные качественные шоу, и новый телесериал Mass Effect подтверждает этот тренд. В противовес слухов о создании совершенно новой истории, в сети появилась информация, что сериал будет адаптацией первой игры оригинальной трилогии, что особенно важно для фанатов и тех, кто хочет погрузиться в знакомую вселенную.

В публикации Production Weekly приводится некоторая новая информация о новом сериале Mass Effect, включая продюсеров и описание сериала. Стоит отметить, что все это может быть просто заглушкой. Amazon официально ничего не говорила об этом.

Ранее попытки экранизировать Mass Effect не увенчались успехом — Warner Bros. разрабатывала фильм, но проект так и не вышел. Телесериал же выглядит более подходящим форматом, учитывая масштаб и глубину истории. Во главе проекта стоит Даг Юнг, сценарист «Стартрек: Бесконечность», что внушает надежду на качественную постановку.

Однако сериал столкнётся с уникальной проблемой — игра строится на выборах игрока, влияющих на сюжет, что сложно передать в линейном формате ТВ. Пока неизвестно, кто именно станет главным героем — мужской или женский командер Шепард, ведь в игре можно выбрать пол персонажа.

По последним данным, сюжет сериала сосредоточится на борьбе элитного солдата Шепарда с изгоем-агентом Спектром Сареном, который пытается запустить уничтожающих галактику Жнецов. Шепард соберёт разношёрстную команду из людей и инопланетян, чтобы спасти цивилизации.

Тем временем BioWare работает над пятой частью Mass Effect, но неизвестно, что выйдет раньше — игра или сериал. В любом случае, поклонников ждёт масштабное возвращение в знакомую галактику.