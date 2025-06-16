Mass Effect на экране: судя по всему, сериал адаптирует первую игру легендарной трилогии

В мире видеоигр экранизации всё больше превращаются из сомнительных проектов в полноценные качественные шоу, и новый телесериал Mass Effect подтверждает этот тренд. В противовес слухов о создании совершенно новой истории, в сети появилась информация, что сериал будет адаптацией первой игры оригинальной трилогии, что особенно важно для фанатов и тех, кто хочет погрузиться в знакомую вселенную.
В публикации Production Weekly приводится некоторая новая информация о новом сериале Mass Effect, включая продюсеров и описание сериала. Стоит отметить, что все это может быть просто заглушкой. Amazon официально ничего не говорила об этом.
Ранее попытки экранизировать Mass Effect не увенчались успехом — Warner Bros. разрабатывала фильм, но проект так и не вышел. Телесериал же выглядит более подходящим форматом, учитывая масштаб и глубину истории. Во главе проекта стоит Даг Юнг, сценарист «Стартрек: Бесконечность», что внушает надежду на качественную постановку.
Однако сериал столкнётся с уникальной проблемой — игра строится на выборах игрока, влияющих на сюжет, что сложно передать в линейном формате ТВ. Пока неизвестно, кто именно станет главным героем — мужской или женский командер Шепард, ведь в игре можно выбрать пол персонажа.
По последним данным, сюжет сериала сосредоточится на борьбе элитного солдата Шепарда с изгоем-агентом Спектром Сареном, который пытается запустить уничтожающих галактику Жнецов. Шепард соберёт разношёрстную команду из людей и инопланетян, чтобы спасти цивилизации.
Тем временем BioWare работает над пятой частью Mass Effect, но неизвестно, что выйдет раньше — игра или сериал. В любом случае, поклонников ждёт масштабное возвращение в знакомую галактику.
Теперь все узнают, что главный герой негр с розовыми волосами по меддисону это реальный канон.
Прохождение Мэддисона по Масс Эффекту топовым было. Реально столько ржаки с него словил!
Если Шепард там не заромансит Тали'Зору я уйду в монастырь
нет не уйду, не дождётесь
Боюсь, в нынешние времена заромансить он сможет только Кайдена.
Легиона еще можно))) Или Рекса)))))))))))))
Если в сериале задействуют оригинальный саундрек, плевать на сюжет и актеров, просто от одной музыки башню сорвет.
Особо нравились там:
От одной только этой темы хочется снова в игру погрузиться. Шедевр блин.
Там в принципе один из лучших саундтреков в истории индустрии развлечений.
Замутить два ГГ, брат с сестрой - Шепарды, типа "Злой и Добрый полицейские".
я видел кино на порнохабе, которое так же начиналось
Хорошая идея, только без хороший плохой полицейский, просто история про двух шепардов, в принципе реализовано, у шепарда была команда
Лучше оригинальную игру перепройти, чем смотреть как извращаются над легендой
Ну от хорошего сериала я бы не отказался. Но мы же понимаем как все будет скорее всего((( У них же яиц не хватит сделать как надо.
А теперь вспомни хорошие сериалы по играм.
Эх, будет полный одни из нас
бро так не троллят
В принципе норм фильм, про черную бабу забыл название, первые два сезона, дальше треш, Пикар тоже не особо, Странные новые миры вот это мне зашло.
Эм... это был фильм по уже известным, разработанным материалам. И он провалился. Сечёшь? Перенабор уже готового был провален.
Чё-то сомнительная надежда...
Позырим. Может и не опозорятся. Вон сериал по "Пространству" вышел шикарный.
Вангую ) этот сериал будет очередным провальным кино мусором, как например сериал про Ведьмака или тех же супер героев Марвел
Проблема в том что надо денег на такой сериал дофига. Там же планеты разные, грим, куча спец эффектов. В лучшем случае будет как сериал по Хэйло. Хочется чтоб не обосрались конечно, но кого я обманываю.