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Mass Effect 20.11.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.3 7 060 оценок

Mass Effect на экране: судя по всему, сериал адаптирует первую игру легендарной трилогии

butcher69 butcher69

В мире видеоигр экранизации всё больше превращаются из сомнительных проектов в полноценные качественные шоу, и новый телесериал Mass Effect подтверждает этот тренд. В противовес слухов о создании совершенно новой истории, в сети появилась информация, что сериал будет адаптацией первой игры оригинальной трилогии, что особенно важно для фанатов и тех, кто хочет погрузиться в знакомую вселенную.

В публикации Production Weekly приводится некоторая новая информация о новом сериале Mass Effect, включая продюсеров и описание сериала. Стоит отметить, что все это может быть просто заглушкой. Amazon официально ничего не говорила об этом.

Ранее попытки экранизировать Mass Effect не увенчались успехом — Warner Bros. разрабатывала фильм, но проект так и не вышел. Телесериал же выглядит более подходящим форматом, учитывая масштаб и глубину истории. Во главе проекта стоит Даг Юнг, сценарист «Стартрек: Бесконечность», что внушает надежду на качественную постановку.

Однако сериал столкнётся с уникальной проблемой — игра строится на выборах игрока, влияющих на сюжет, что сложно передать в линейном формате ТВ. Пока неизвестно, кто именно станет главным героем — мужской или женский командер Шепард, ведь в игре можно выбрать пол персонажа.

По последним данным, сюжет сериала сосредоточится на борьбе элитного солдата Шепарда с изгоем-агентом Спектром Сареном, который пытается запустить уничтожающих галактику Жнецов. Шепард соберёт разношёрстную команду из людей и инопланетян, чтобы спасти цивилизации.

Тем временем BioWare работает над пятой частью Mass Effect, но неизвестно, что выйдет раньше — игра или сериал. В любом случае, поклонников ждёт масштабное возвращение в знакомую галактику.

38
43
Комментарии: 43
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Теперь все узнают, что главный герой негр с розовыми волосами по меддисону это реальный канон.

9
FilthyZachary

Прохождение Мэддисона по Масс Эффекту топовым было. Реально столько ржаки с него словил!

Mundoggu

Если Шепард там не заромансит Тали'Зору я уйду в монастырь

Спойлер

нет не уйду, не дождётесь

6
Blue Rose

Боюсь, в нынешние времена заромансить он сможет только Кайдена.

10
Ивасик
1
cthulhu42 Blue Rose

Легиона еще можно))) Или Рекса)))))))))))))

1
SGate

Если в сериале задействуют оригинальный саундрек, плевать на сюжет и актеров, просто от одной музыки башню сорвет.

5
ka27

Особо нравились там:

3
cthulhu42

От одной только этой темы хочется снова в игру погрузиться. Шедевр блин.

2
cthulhu42 ka27

Там в принципе один из лучших саундтреков в истории индустрии развлечений.

2
plotva85

Замутить два ГГ, брат с сестрой - Шепарды, типа "Злой и Добрый полицейские".

4
BewitchingBaron

я видел кино на порнохабе, которое так же начиналось

1
Niphestotel

Хорошая идея, только без хороший плохой полицейский, просто история про двух шепардов, в принципе реализовано, у шепарда была команда

AndralStormborn

Лучше оригинальную игру перепройти, чем смотреть как извращаются над легендой

3
cthulhu42

Ну от хорошего сериала я бы не отказался. Но мы же понимаем как все будет скорее всего((( У них же яиц не хватит сделать как надо.

M0208 cthulhu42

А теперь вспомни хорошие сериалы по играм.

Scorpion_GamePlay

Эх, будет полный одни из нас

2
agula98
Во главе проекта стоит Даг Юнг, сценарист «Star Trek: Beyond», что внушает надежду на качественную постановку.

бро так не троллят

1
Niphestotel

В принципе норм фильм, про черную бабу забыл название, первые два сезона, дальше треш, Пикар тоже не особо, Странные новые миры вот это мне зашло.

Piece_of_Shit
сценарист «Стартрек: Бесконечность», что внушает надежду на качественную постановку.

Эм... это был фильм по уже известным, разработанным материалам. И он провалился. Сечёшь? Перенабор уже готового был провален.
Чё-то сомнительная надежда...

1
BewitchingBaron

Позырим. Может и не опозорятся. Вон сериал по "Пространству" вышел шикарный.

1
sashatsvetkoff

Вангую ) этот сериал будет очередным провальным кино мусором, как например сериал про Ведьмака или тех же супер героев Марвел

1
cthulhu42

Проблема в том что надо денег на такой сериал дофига. Там же планеты разные, грим, куча спец эффектов. В лучшем случае будет как сериал по Хэйло. Хочется чтоб не обосрались конечно, но кого я обманываю.

1
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