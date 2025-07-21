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Mass Effect 20.11.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.3 7 116 оценок

Над экранизацией Mass Effect работает та же команда, что и над сериалом по Fallout

Simple Jack Simple Jack

Над грядущей экранизацией игры Mass Effect трудится команда сериала «Фоллаут». В том числе задействован Скотт Фаррис — креативный стратег Amazon MGM. Об этом написал в социальных сетях сценарист готовящегося сериала по Mass Effect Дэниел Кейси в ноябре 2024 года. На публикацию обратило внимание медиа Eurogamer.

«Я работаю над сериалом по Mass Effect для Amazon. Нам дали зеленый свет на открытие кабинета сценаристов в начале 2025 года. Сделать все правильно было и остается главным приоритетом на протяжении почти двух лет (хотя мы и сделали паузу из‑за забастовки в прошлом году). У нас есть отличный пилотный сценарий и набросок сериала, команда, которую собрал Amazon (та же команда, что и у „Фоллаута“, включая фантастического Скотта Фарриса), просто невероятна. Ждите дальнейших новостей», — написал Кейси.

Исполнительный продюсер и сценарист экранизации Mass Effect Дэниел Кейси прежде работал над «Форсажем-9». Продюсерами экранизации также стали креативный директор и исполнительный продюсер Mass Effect Майкл Гэмбл и известный по «Бордерлендсу» и «Железному человеку» Ари Арад.

Первая игра во франшизе Mass Effect вышла в 2007 году. В ней игрок попадает в далекое будущее, в котором люди и инопланетяне колонизировали Млечный Путь с помощью найденных на Марсе древних технологий. В ноябре 2024 года Amazon MGM подтвердил, что студия работает над сериалом по игре Mass Effect. Переговоры о разработке шоу велись с 2021 года.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
askazanov

Тогда нормально, вроде

5
WerGC

внушает надежду что будет не аколит

5
AlexFoRestor

Кайфуха

3
Tommy.

Толку никакого если ту же креативную команду направляет уже другие шоураннер и постановщики. Джонатан Нолан смог, а тут хз

2
Nereteresis

Хорошая новость. Замечательно что не нэтфликс, а то те понаделают...

2
Кей Овальд

Хм, это интересною. Значит есть шанс, что будет вполне неплохо, но местами и кринжово.

2
hKKK33

Ну то есть это Metro-Goldwyn-Mayer, которые Звездные врата снимали когда-то? MGM слились с Амазон, так гугл говорит.

1
orion1786

Команда командой а кто та бос который буде говорить чно можно и нужно а что не льзя.

1
Summor Ner

Значит будет такой же проходняк, как серик по фолычу с клоунскими шутейками и ситуациями.

1
Ивасик

Сериал по какой части игры ? Или сразу по всей трилогии ?

orion1786

Обычно в таких случае пишут по мотивам.

Nodas

сюжет у сериала свой не связанный с играми

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