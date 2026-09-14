Режиссёр нового Resident Evil признал, что недооценил желание фанатов увидеть фильм про Леона Кеннеди

Режиссёр новой экранизации Resident Evil Зак Креггер признал, что недооценил количество фанатов, которые годами ждут отдельный фильм о Леоне Кеннеди. При этом предстоящая картина не расскажет его историю, что уже вызвало разочарование у части поклонников серии.

Креггер рассказал, что изначально не до конца понимал подобную реакцию. Он рассчитывал, что фанаты Resident Evil будут прежде всего рады появлению фильма, который делает ставку на атмосферу survival horror, однако позже понял, что многие ждали именно историю Леона.

При этом режиссёр заявил, что прекрасно понимает такое недовольство. Сам Креггер не смотрел предыдущие экранизации Resident Evil, поскольку считает, что они не передают ту версию серии, которую он любит. Поэтому он признаёт право фанатов испытывать такое же разочарование из-за его фильма.

Креггер надеется, что зрители всё же дадут картине шанс и после просмотра увидят, насколько сильно команда любит игры. Премьера новой экранизации Resident Evil состоится 18 сентября.