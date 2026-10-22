Сериал по Mass Effect от Amazon всё ещё находится в разработке, несмотря на закрытие BioWare

Будущее франшизы Mass Effect на телевидении остаётся в силе, несмотря на закрытие студии BioWare. Информацию о том, что телеадаптация культовой игровой серии продолжает находиться в активной разработке на Amazon MGM Studios, подтвердили внутренние источники Prime Video, сообщает профильное издание IGN.

По данным инсайдеров, на текущий момент вся ключевая творческая команда проекта остаётся на своих местах.

Текущий состав творческой группы:

Шоураннер: Даг Джанг («Охотник за разумом», «Стартрек: Бесконечность»)

Сценарист: Дэниэл Кейси («Форсаж 9»)

Исполнительные продюсеры: Карим Зрейк («Джессика Джонс»), Майк Гэмбл (руководитель франшизы Mass Effect со стороны BioWare) и Ари Арад (экс-глава Marvel Studios)

Производство масштабного научно-фантастического шоу запланировано на четвёртый квартал 2026 года. Официальная дата премьеры сериала на Prime Video пока не объявлена.