СМИ: Amazon попросила переписать сценарий сериала Mass Effect, чтобы он был понятнее широкой аудитории

Экранизация Mass Effect для Prime Video всё ещё находится в разработке и может получить официальный заказ на производство уже в ближайшее время. Однако, по данным СМИ, проекту пришлось пройти через дополнительные правки сценария.
Согласно отчёту издания The Ankler, глава глобального телевизионного подразделения Amazon MGM Studios Питер Фридлендер изучает сценарии различных проектов сервиса и принимает решения о дальнейшем развитии каждого из них. Среди таких проектов оказался и сериал по вселенной Mass Effect.
По информации источников, Фридлендер попросил внести изменения в сценарий, чтобы будущий сериал стал более понятным и привлекательным для зрителей, не знакомых с играми. При этом проект по-прежнему рассматривается как дорогостоящая научно-фантастическая драма и находится «на грани» получения официального заказа на производство.
Пока неизвестно, какие именно изменения могут появиться в истории. Предположительно, авторы могут сократить количество прямых отсылок к оригинальной трилогии игр или сделать сюжет менее зависимым от событий Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3. Такой подход позволил бы сериалу привлечь более широкую аудиторию, не ограничиваясь только фанатами франшизы.
Ранее руководитель франшизы Mass Effect Майк Гэмбл уже говорил, что сериал не станет пересказом истории коммандера Шепарда. Вместо этого авторы планируют рассказать новую историю во вселенной игры, которая будет происходить после событий оригинальной трилогии.
Над сериалом работает сценарист Дэниел Кейси («Форсаж 9»), а шоураннером выступает Даг Джанг, известный по работе над «Стартрек: Бесконечность» и сериалом «Охотник за разумом». Исполнительными продюсерами проекта также значатся Майк Гэмбл и бывший продюсер Marvel Studios Ари Арад.
Если проект получит зелёный свет, он станет одной из крупнейших адаптаций видеоигр для Prime Video, продолжив тенденцию успешных телевизионных проектов по игровым франшизам.
Что это за широкая аудитория такая, что ей часто стали переписывать сценарий? Она что это аудитория, тупая?
Клоунада от Amazon продолжается, жаль вселенную конечно, гвоздь в крышку как раз забьют новым сериалом и новой игрой, и на этом всё баста.
если и была макро надежда, она сдохла
А чем более широкую аудиторию не устраивает сюжет оригинала?