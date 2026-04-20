Сценарист сериала по Mass Effect опроверг слухи о переписывании сценария не для игроков, а для более широкой аудитории

В начале этого месяца в СМИ появилась информация, вызвавшая бурное обсуждение среди поклонников культовой космической саги. Согласно отчету издания The Ankler, сценарий готовящегося телешоу Amazon по мотивам Mass Effect подвергается переработке с целью сделать проект более привлекательным не только для игроков, а для более широкой аудитории. Фанаты восприняли эту новость с тревогой, предположив, что экранизация может слишком далеко отойти от канонов знаменитой ролевой серии от BioWare.
Однако, как выяснилось, опасения могут быть преждевременными. Шоураннер проекта Дэниел Кейси выступил с опровержением в социальной сети Bluesky. Кейси, который выступает в роли сценариста и исполнительного продюсера, признался, что формулировка "не для игроков" застала его врасплох. Несмотря на то, что он не может вдаваться в конкретные детали из-за подписанного соглашения о неразглашении (NDA), продюсер подчеркнул, что не получал подобных указаний сверху.
Не знаю, откуда взялась эта цитата о "неигровой аудитории" и кто ее произнес, но мне об этом никто никогда не говорил.
На данный момент о сюжете грядущего шоу известно немногое. Ранее подтверждалось, что события сериала развернутся после оригинальной трилогии, а главным героем станет не командор Шепард. Фанаты сочли это решение разумным, чтобы избежать "сплющенной" версии многовариантной истории. Однако создателям все равно предстоит решить сложную задачу: действия после финала Mass Effect 3 требуют объяснения того, как именно авторы интерпретируют одну из нескольких концовок.
все равно не верю учитывая какие сейчас Сериалы по Играм выходят
До сих пор помню истинную концовку... Которую не знают даже многие истинные фанаты(
Mass Effect сам по себе кинцо. Без негатива, но чем игрокам будет интересен возведённый в канон вариант происходящего? Очень странное решение
Так правильно опроверг у них так сказать своя аудитория толерасов.
Сомнитльно.