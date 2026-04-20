Сценарист сериала по Mass Effect опроверг слухи о переписывании сценария не для игроков, а для более широкой аудитории

В начале этого месяца в СМИ появилась информация, вызвавшая бурное обсуждение среди поклонников культовой космической саги. Согласно отчету издания The Ankler, сценарий готовящегося телешоу Amazon по мотивам Mass Effect подвергается переработке с целью сделать проект более привлекательным не только для игроков, а для более широкой аудитории. Фанаты восприняли эту новость с тревогой, предположив, что экранизация может слишком далеко отойти от канонов знаменитой ролевой серии от BioWare.

Однако, как выяснилось, опасения могут быть преждевременными. Шоураннер проекта Дэниел Кейси выступил с опровержением в социальной сети Bluesky. Кейси, который выступает в роли сценариста и исполнительного продюсера, признался, что формулировка "не для игроков" застала его врасплох. Несмотря на то, что он не может вдаваться в конкретные детали из-за подписанного соглашения о неразглашении (NDA), продюсер подчеркнул, что не получал подобных указаний сверху.

Не знаю, откуда взялась эта цитата о "неигровой аудитории" и кто ее произнес, но мне об этом никто никогда не говорил.

На данный момент о сюжете грядущего шоу известно немногое. Ранее подтверждалось, что события сериала развернутся после оригинальной трилогии, а главным героем станет не командор Шепард. Фанаты сочли это решение разумным, чтобы избежать "сплющенной" версии многовариантной истории. Однако создателям все равно предстоит решить сложную задачу: действия после финала Mass Effect 3 требуют объяснения того, как именно авторы интерпретируют одну из нескольких концовок.