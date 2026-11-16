Для Mass Effect 2 вышло фанатское сюжетное дополнение, позволяющее Шепарду отказаться от сотрудничества с "Цербером"

Поклонники Mass Effect 2 могут скачать и сыграть в масштабное бесплатное сюжетное дополнение, созданное фанатами, которое наконец-то позволит командору Шепарду отказаться от сотрудничества с «Цербером» и взглянуть на эту любимую классику BioWare совершенно по-новому.

В оригинальной Mass Effect «Цербер» был теневой организацией, с которой в основном игрокам доводилось сталкиваться в дополнительных миссиях, раскрывавших её безжалостные эксперименты и сомнительные методы. Однако в Mass Effect 2 «Цербер» занял центральное место, а лидер организации, Призрачный Человек (в исполнении Мартина Шина), воскресил командора Шепарда для расследования исчезновения колоний людей.

Учитывая непростую историю организации, решение Шепарда сотрудничать с «Цербером» было спорным, что делает это бесплатное дополнение ещё более интригующим. Это и напоминание о наследии BioWare после закрытия студии и отмены следующей игры Mass Effect.

Как этот бесплатный мод меняет Mass Effect 2?

Речь идёт о моде под названием «Reject Cerberus – Story Overhaul», созданном Team Pyjak, который появился на Nexus Mods в ноябре 2026 года.

Как следует из названия, мод позволяет вам отклонить предложение «Цербера», которое, честно говоря, всегда немного напоминало шантаж. Так что, если вы когда-либо задавались вопросом, что могло бы произойти, если бы Шепард отказался сотрудничать с Призрачным Человеком, сейчас у вас есть шанс это узнать.

Отклонив предложение Призрачного Человека, игроки могут выбрать альтернативный путь в начале того, что многие считают лучшей частью любимой научно-фантастической RPG-серии BioWare. Шепард может покинуть «Прогресс Свободы» вместе с Тали и рассмотреть другие варианты, включая поиск поддержки у Альянса и Совета Цитадели, вместо того, чтобы полагаться на не заслуживающий доверия «Цербер».

Кроме того, модификация изменяет контекст вступительной сцены Mass Effect 2, добавляя дополнительные диалоги, квесты и сюжетный контент. Интересно, что команда Team Pyjak избежала использования диалогов, сгенерированных ИИ, вместо этого повторно используя и вручную комбинируя существующие голосовые записи.

Самые значительные нововведения в бесплатном сюжетном дополнении для Mass Effect 2

Откажитесь от «Цербера»: Шепард наконец-то может отказаться от сотрудничества с Призрачным Человеком после событий «Прогресса Свободы». Уйдите с Тали: Вместо возвращения в «Цербер», Шепард может покинуть «Прогресс Свободы» вместе с Тали и отправиться в Цитадель. Поиск альтернативных союзников: Встретиться с Андерсоном и попытаться заручиться поддержкой Альянса и Совета Цитадели, но обнаружить, что ни один из них не желает или не может помочь. Объединитесь с Касуми: Получить таинственное сообщение от Касуми Гото, что приводит к альтернативной сюжетной линии вербовки, где они договариваются помочь друг другу. Исследуйте новый космический корабль: поднимитесь на борт «Предпоследнего шанса», полностью функционального грузового корабля класса «Коулун», временно заменяющего «Нормандию», и обладающего собственным виртуальным интеллектом. Новые диалоги и задания: получите дополнительный сюжетный контент, пользовательское аудио и новые миссии, интегрированные в систему игрового журнала. Завершите миссию лояльности Касуми раньше: игроки могут по желанию завершить миссию лояльности Касуми перед возвращением в «Цербер». Почувствуйте жизнь без финансирования «Цербера»: Шепард должен обходиться без финансовой поддержки организации, при этом награды за миссии будут скорректированы соответствующим образом. Обновленные костюмы и интерфейс: с некоторых костюмов и меню удалена символика «Цербера», а также переработан экран завершения миссии. Выберите, возвращаться ли: получите электронное письмо от Призрачного Человека, предлагающее Шепарду возможность вернуться в «Цербер» после изучения других вариантов.

Что еще нужно знать об этом моде для Mass Effect 2?

Это эксклюзив для ПК-версии Mass Effect Legendary Edition, поэтому игроки на PlayStation и Xbox, к сожалению, его не смогут увидеть.

Перед началом игры вам потребуется установить ME3Tweaks Mod Manager и два дополнительных предварительных мода.

После установки всего необходимого вы сможете пройти расширенный пролог, а в будущих обновлениях планируется добавить ещё больше сюжетного контента.

Наконец, стоит помнить, что этот мод всё ещё находится в разработке, и в настоящее время доступен только расширенный пролог. Однако у Team Pyjak есть планы добавить ещё больше сюжетного контента в будущих обновлениях.