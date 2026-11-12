Геймдизайнер объяснила, почему BioWare смогла сделать Mass Effect 2 за 18 месяцев

Циклы разработки ААА-игр с момента выхода Mass Effect 2 в 2010 году выросли настолько, что десятилетние перерывы между номерными частями уже никого не удивляют. Вспомнить хотя бы The Elder Scrolls 6, GTA 6 и Fallout 5. Если сравнить это с 26 месяцами, которые прошли между выходом первой и второй Mass Effect, невольно задумаешься: какой же кофе тогда пили ребята из ныне закрытой BioWare?

Правда в том, что вместе со сроками разработки раздулись и масштабы высокобюджетных игр. Однако команде Mass Effect 2 помог ряд других факторов, которых так остро не хватает современной ААА-индустрии. На это обратила внимание ведущий геймдизайнер Mass Effect 2 Кристина Норман.

В недавнем посте в соцсетях Норман объяснила, «как удалось успешно собрать Mass Effect 2 за 18 месяцев». Звучит это как список того, что крупные студии сегодня делать перестали.

Прежде всего, «игру делала та же команда, которая выпустила первую Mass Effect», — говорит Норман.

Она добавляет, что в студиях обычно «высокая текучка кадров, но костяк команды остался прежним». Новаторская идея, ничего не скажешь — но, возможно, в том, чтобы сохранять долгосрочное видение и доверять сотрудникам вопреки всем взлетам и падениям, действительно кроется секрет успеха.

Также Норман отмечает, что в BioWare «заранее знали точные сроки» и учли пару уроков первой части. При создании оригинальной Mass Effect на движке Unreal разработчики «наделали кучу ошибок», поэтому к сиквелу они подошли, «уже понимая, как с ним работать». Кроме того, команда Mass Effect 2 «безжалостно ограничивала масштабы».

По словам Норман, «первая Mass Effect задумывалась гораздо более масштабной, и нам пришлось вырезать примерно половину контента, чтобы просто выпустить игру. Команде это ужасно не нравилось: куча работы пошла в корзину. Во второй части мы урезали масштабы до самого скелета еще на раннем этапе, чтобы ни один час труда не пропал впустую».

Наконец, и это звучит как ключевой фактор, в BioWare «прислушивались к отзывам игроков о первой части и опирались на них, решая, что вырезать, что оставить, а что доработать». Mass Effect 2 не была безупречной, но ставка на реалистичные цели при жестком графике полностью себя оправдала.

Конечно, многие считают Mass Effect 2 лучшей игрой в серии, хотя единого мнения в сообществе на этот счет нет. Но сам факт, что одна и та же команда создала ее всего за 18 месяцев, поражает. Сегодня это звучит как грустное напоминание о былых славных временах — особенно на фоне отмены Mass Effect 5 и закрытия BioWare издательством EA.