Оригинальная Mass Effect 2 в Steam получила обновление, добавляющее все DLC

EA обновила Mass Effect 2 с привязкой к приложению EA, а также добавила все DLC для Mass Effect 2 в Steam. Так что вам больше не нужно загружать их вне Steam.
Mass Effect 2 (2010 Edition) включает в себя все ранее выпущенные загружаемые материалы.
Дополнения:
- «Касуми — украденная память»
- «Повелитель»
- «Логово Серого посредника»
- «Прибытие»
Контент сети «Цербер»:
- Дополнение «Место крушения «Нормандии»
- Дополнение «Заид — цена мести»
- Набор «Повелитель пламени»
- Набор оружия и брони «Цербер» с штурмовой броней «Цербер» и дробовиком M-22 «Потрошитель».
- Тяжелый дуговой излучатель
Наборы и комплекты:
- Комплект «Эгида» со снайперской винтовкой M-29 «Клык» и броней «Кестрель».
- Набор «Уравнитель» с емкостным шлемом, визором «Архонт» и броней «Инферно».
- Набор «Огневая мощь» с крупнокалиберным пистолетом M-5 «Фаланга», штурмовой винтовкой M-96 «Мотыга» и плазменным дробовиком гетов.
- Набор вариантов внешнего вида 1 с новой одеждой для Гарруса, Тейна и Джек.
- Набор вариантов внешнего вида 2 с новой одеждой для Тали, Грюнта и Миранды.
- Набор оружия и брони Коллекционеров с броней и штурмовой винтовкой.
- Набор оружия и брони Терминуса с штурмовой винтовкой и излучателем сингулярности M-490 «Черная буря».
- Промонабор Mass Effect 2 с визором «Тень», интерфейсом «Страж» и шлемом «Разведчик».
- Броня Кровавого дракона.
Тоже самое было с драгон эйдж 2, вроде
В Origin это было с ME2, ME3, Dragon Age 1, 2.
не прошло и много лет