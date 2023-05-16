Оригинальная Mass Effect 2 в Steam получила обновление, добавляющее все DLC ©

EA обновила Mass Effect 2 с привязкой к приложению EA, а также добавила все DLC для Mass Effect 2 в Steam. Так что вам больше не нужно загружать их вне Steam.

Mass Effect 2 (2010 Edition) включает в себя все ранее выпущенные загружаемые материалы.



Дополнения:

«Касуми — украденная память»

«Повелитель»

«Логово Серого посредника»

«Прибытие»

Контент сети «Цербер»:

Дополнение «Место крушения «Нормандии»

Дополнение «Заид — цена мести»

Набор «Повелитель пламени»

Набор оружия и брони «Цербер» с штурмовой броней «Цербер» и дробовиком M-22 «Потрошитель».

Тяжелый дуговой излучатель

Наборы и комплекты: