Mass Effect 2 25.01.2010
9.4 7 531 оценка

Оригинальная Mass Effect 2 в Steam получила обновление, добавляющее все DLC

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monk70
Новости

EA обновила Mass Effect 2 с привязкой к приложению EA, а также добавила все DLC для Mass Effect 2 в Steam. Так что вам больше не нужно загружать их вне Steam.

Mass Effect 2 (2010 Edition) включает в себя все ранее выпущенные загружаемые материалы.

Дополнения:

  • «Касуми — украденная память»
  • «Повелитель»
  • «Логово Серого посредника»
  • «Прибытие»

Контент сети «Цербер»:

  • Дополнение «Место крушения «Нормандии»
  • Дополнение «Заид — цена мести»
  • Набор «Повелитель пламени»
  • Набор оружия и брони «Цербер» с штурмовой броней «Цербер» и дробовиком M-22 «Потрошитель».
  • Тяжелый дуговой излучатель

Наборы и комплекты:

  • Комплект «Эгида» со снайперской винтовкой M-29 «Клык» и броней «Кестрель».
  • Набор «Уравнитель» с емкостным шлемом, визором «Архонт» и броней «Инферно».
  • Набор «Огневая мощь» с крупнокалиберным пистолетом M-5 «Фаланга», штурмовой винтовкой M-96 «Мотыга» и плазменным дробовиком гетов.
  • Набор вариантов внешнего вида 1 с новой одеждой для Гарруса, Тейна и Джек.
  • Набор вариантов внешнего вида 2 с новой одеждой для Тали, Грюнта и Миранды.
  • Набор оружия и брони Коллекционеров с броней и штурмовой винтовкой.
  • Набор оружия и брони Терминуса с штурмовой винтовкой и излучателем сингулярности M-490 «Черная буря».
  • Промонабор Mass Effect 2 с визором «Тень», интерфейсом «Страж» и шлемом «Разведчик».
  • Броня Кровавого дракона.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Kamishini1993

Тоже самое было с драгон эйдж 2, вроде

0
bysaturn

В Origin это было с ME2, ME3, Dragon Age 1, 2.

3
Олег В

не прошло и много лет

-1