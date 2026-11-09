В сети появился ранний трейлер Mass Effect 2, который раньше видели только разработчики BioWare

Ведущий аниматор Mass Effect 2 опубликовал ранее не демонстрировавшийся трейлер игры, который прежде был доступен только сотрудникам BioWare. Ролик датирован апрелем 2009 года и представляет собой подборку незавершённых кинематографических сцен. Его использовали внутри студии, чтобы показать промежуточные результаты работы команды анимации. В видео можно заметить эпизоды, которые впоследствии вошли в финальную версию игры.

Автором публикации стал Джонатан Купер — разработчик, работавший над проектами BioWare, Ubisoft и Naughty Dog. В ролике уже можно разглядеть некоторых будущих спутников Шепарда, включая Миранду, Гарруса и Джек. Несмотря на невысокое качество и незавершённость отдельных сцен, видео позволяет взглянуть на игру на раннем этапе производства.

Купер почти не поделился подробностями о создании ролика, но вспомнил атмосферу работы над ним. По его словам, команда много спорила и переживала непростые моменты, однако главным удовольствием было чтение сценариев и возможность представить, как эффектно будут выглядеть ключевые сюжетные сцены с участием Шепарда.

Ранний трейлер хорошо показывает, насколько Mass Effect 2 отличалась от первой части. Ролик начинается со смерти Шепарда, после чего герой произносит характерный для боевиков 2000-х годов монолог. Затем зрителю показывают новых членов экипажа «Нормандии». В целом видео передаёт более мрачный и динамичный тон продолжения, в котором стало заметно больше кинематографичного экшена.

В ролике также звучит композиция C’Mon Try A Little Bit группы Melodrone. По словам автора публикации, она не использовалась в рекламных материалах, которые показывали публике во время продвижения игры, а на YouTube у неё около 64 тысяч прослушиваний. Для поклонников Mass Effect находка стала редкой возможностью увидеть, как формировался облик одной из самых известных RPG BioWare. Многие до сих пор считают вторую часть лучшей игрой студии.