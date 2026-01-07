Актриса женской версии голоса Шепарда призналась что сцена прощания с Гаррусом в Mass Effect 3 чуть не довела её до слёз

Актриса Дженнифер Хейл, озвучившая женскую версию Шепарда в трилогии Mass Effect, рассказала, что одна из самых эмоциональных сцен Mass Effect 3 застала её врасплох и едва не «сломала» во время записи. Речь идёт о знаменитом моменте прощания Шепард и Гарруса перед финальным наступлением на Жнецов — эпизоде, который фанаты до сих пор называют одним из самых сильных в серии.
В подкасте Behind the Voice Хейл призналась, что обычно записывает реплики «вслепую» и заранее не знает, какие сцены её ждут. Поэтому сцена с Гаррусом стала неожиданным эмоциональным ударом:
«Она выбила меня из колеи. Когда я начала её озвучивать, то почувствовала, как начинаю срываться, у меня наворачивались слёзы, и я думала: “Нет, нет, нет! Шепард не плачет!”».
По словам актрисы, ей даже пришлось остановиться и собраться, чтобы вернуться к образу бескомпромиссного лидера, для которого слабость — непозволительная роскошь. Именно эта сдержанность делает сцену такой мощной: вместо слёз — тихое понимание, что это может быть их последняя встреча, и обещание выпить вместе «после победы», если она вообще будет.
Хейл также отметила, что с теплотой вспоминает работу над серией и не скрывает желания вновь вернуться к роли в будущей Mass Effect 5, если BioWare позовёт.
А нас нет.
Не знаю как другие, ну я рад, что историю шепарда закончили, и закончили неплохо.
А не начали доить, и он не появился в Андромеде.
И если мы когда-то увидим новую часть, надеюсь его оставят в покоя и не будут позорить, а то еще сделают чёрным или глинокопателем.
Для меня, все 3 части, это лучшие игры, в которые я играл.
(Миссия, где собираешь всех в квартире, вообще лучший момент)
(обидел фанатов андромеды наверно)
Согласен, нормальный финиш, может не такой, от которого все в восторге (а такого не бывает), но норм.
По современным меркам финал МЕ3 был бы шедевром.
А что в нем плохого? Он всех спас, ценой своей жизни. Или он в конце каминаут сделал?
Я своей концовки не дождался.
А чо у нее походняк как у пацана с района? Как будто шепарду просто дали косметику.
Потому что одна анимация на всех - халтурка
Можно новости клепать бесконечно, по типу, актер озвучки в гта 3 во время работы чихнул, и всем в студии звукозаписи пришлось ему сказать будь здаров.
Вот Чарли Кокс(так ведь его зовут?), который озвучивал Густава в Экспедиции - мужик, прямо сказал, что понятия не имеет, что был у него был за персонаж. Уважуха.
(Это кстати признак профессионализма - хорошо справиться с озвучкой персонажа, даже не до конца понимая сюжет вокруг него)
Как можно озвучивать реплику не знаю какая сцена?