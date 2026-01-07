Актриса женской версии голоса Шепарда призналась что сцена прощания с Гаррусом в Mass Effect 3 чуть не довела её до слёз

Актриса Дженнифер Хейл, озвучившая женскую версию Шепарда в трилогии Mass Effect, рассказала, что одна из самых эмоциональных сцен Mass Effect 3 застала её врасплох и едва не «сломала» во время записи. Речь идёт о знаменитом моменте прощания Шепард и Гарруса перед финальным наступлением на Жнецов — эпизоде, который фанаты до сих пор называют одним из самых сильных в серии.

В подкасте Behind the Voice Хейл призналась, что обычно записывает реплики «вслепую» и заранее не знает, какие сцены её ждут. Поэтому сцена с Гаррусом стала неожиданным эмоциональным ударом:

«Она выбила меня из колеи. Когда я начала её озвучивать, то почувствовала, как начинаю срываться, у меня наворачивались слёзы, и я думала: “Нет, нет, нет! Шепард не плачет!”».

По словам актрисы, ей даже пришлось остановиться и собраться, чтобы вернуться к образу бескомпромиссного лидера, для которого слабость — непозволительная роскошь. Именно эта сдержанность делает сцену такой мощной: вместо слёз — тихое понимание, что это может быть их последняя встреча, и обещание выпить вместе «после победы», если она вообще будет.

Хейл также отметила, что с теплотой вспоминает работу над серией и не скрывает желания вновь вернуться к роли в будущей Mass Effect 5, если BioWare позовёт.