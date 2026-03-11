Бывший топ-менеджер EA до сих пор вспоминает скандал с титулом худшей компании Америки из-за Mass Effect 3

Бывший руководитель Electronic Arts Питер Мур спустя более десяти лет вновь вспомнил о скандальном голосовании, в котором издателя дважды признали «худшей компанией в Америке». По его словам, одной из причин такой реакции игроков стала концовка Mass Effect 3.

В интервью The Game Business Мур отметил, что до сих пор считает результаты голосования абсурдными. Он напомнил, что в то время в списке участников опроса были крупные корпорации, связанные с куда более серьёзными проблемами.

«Нас два года подряд выбирали худшей компанией в Америке из-за концовки Mass Effect. В это время BP загрязняет Мексиканский залив, Bank of America связан с кризисом из-за ипотек, а у нас умирает Шепард — и мы становимся худшей компанией», — заявил Мур.

Речь идёт о голосовании читателей сайта The Consumerist, где пользователи могли выбирать компании, которыми были недовольны. EA получила этот титул в 2012 и 2013 годах.

Мур также рассказал, что тогда решил активно общаться с игроками в Twitter, пытаясь изменить образ компании. По его словам, это был способ «очеловечить лицо EA» и показать, что за издателем стоят реальные люди.

При этом он признаёт, что недовольство игроков было связано не только с концовкой Mass Effect 3. В те годы EA критиковали и по другим поводам — например, из-за проблемного запуска SimCity с обязательным онлайн-подключением, ухода издателя из Steam в пользу собственного сервиса Origin, а также из-за политики микротранзакций.

Несмотря на волну критики, Мур тогда отмечал, что сотни миллионов игроков по всему миру продолжают играть в проекты EA, и компания должна просто работать над тем, чтобы делать игры лучше.