Продюсер Mass Effect поделился забавным видео с танцующими героями под Thriller

Продюсер знаменитой серии Mass Effect Майкл Гэмбл поделился со своими подписчиками в социальной сети X забавным видео, в котором команда Шепарда отплясывает под хит Майкла Джексона «Thriller» в компании хаски.

Как пояснил автор, ролик был создан с помощью менеджера модов Mass Effect 3 Tweaks, а анимация танца выполнена с использованием инструментов платформы Mixamo.

Видео вызвало бурную реакцию у фанатов серии. Некоторые в шутку назвали его «канонической концовкой» оригинальной трилогии, намекая на спорный финал Mass Effect 3. Другие предположили, что это может быть тизером возвращения Шепарда в будущих проектах.

Отдельное внимание пользователей привлёк Джокер — пилот «Нормандии», страдающий от синдрома Вролика. Фанаты пошутили, что такие танцы дадутся ему нелегко: «Джокер почувствует это утром».

Однако среди весёлых комментариев нашлись и тревожные ноты. Некоторые увидели в ролике намёк на закрытие разработки новой Mass Effect, проводя параллель с прощальным концертом Майкла Джексона «This is It», который не состоялся из-за смерти артиста. Эти опасения подогреваются слухами о возможном закрытии BioWare на фоне сделки EA с Саудовской Аравией.

Ранее Дженнифер Хейл, актриса озвучивания женской версии Шепарда, выразила желание поработать над новыми частями серии, что также породило слухи о возвращении легендарного персонажа.