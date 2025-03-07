Руководитель BioWare отмечает день рождения Mass Effect 3 сразу поясняя, что это никакой не намек

Прошло более десяти лет с тех пор, как Mass Effect 3 впервые порадовала фанатов своим звездным сюжетом и научно-фантастическим миром, и руководитель BioWare Майкл Гэмбл отмечает 13-й день рождения игры постом - но при этом он также гарантирует, что читатели знают, что это не более чем его пост.

Это не загадочный намек, не таинственный тизер и не какой-либо другой намек на что-либо - это просто праздничный пост, посвященный монументальному релизу третьей части Mass Effect. "С днем рождения, ME3, - пишет Гэмбл, который в настоящее время является режиссером Mass Effect 5. Игра очень много для нас значит". Я оставлю это. Так никто не сможет сказать, что я специально дразнил их или создал какую-то новость, намекающую на подробности следующей игры".

Слова Гэмбла, конечно, забавны, но в них есть смысл. Ведь фанаты всего, что связано с BioWare, пытаются углядеть скрытый смысл во всем - даже когда не должно. Не помогает и то, что часто появляются скрытые намеки, например, тизер N7 Day 2023. Немаловажно и то, что после Dragon Age: The Veilguard BioWare полностью переключилась на Mass Effect 5, которая сейчас находится в стадии "пре-продакшна".

В конце концов, фанаты хотят знать больше о грядущей части любимой научно-фантастической ролевой серии, а BioWare до сих пор не раскрыла ничего особенного. Однако Mass Effect 5 - единственный крупный проект студии после The Veilguard, а это значит, что скоро сообщество получит долгожданные новости.