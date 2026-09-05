Сценарист Дрю Карпишин раскрыл правду об отказе от темной энергии в финале Mass Effect

Бывший ведущий сценарист культовой ролевой серии Mass Effect Дрю Карпишин вновь затронул одну из самых обсуждаемых тем в истории видеоигр. В интервью журналисту Дестину Легари автор внес ясность в вопрос о так называемом оригинальном финале с темной энергией, вокруг отмены которого сообщество спорит уже более 14 лет. Как выяснилось, глобальный заговор Жнецов и спасение галактики от всепоглощающей энтропии никогда не были утверждены студией BioWare в качестве окончательного каноничного сценария.

Спекуляции о катастрофическом влиянии темной энергии появились среди фанатов еще после прохождения сюжетных миссий в Mass Effect 2, в частности во время спасения Тали на планете Хестром с ее аномально угасающей звездой. Долгое время в геймерской среде циркулировала теория о том, что древние разумные корабли уничтожали цивилизации вовсе не ради жатвы органики, а для поиска лекарства от неминуемой гибели вселенной. Многие игроки связывали уход Карпишина из команды с поспешной переработкой кульминации Mass Effect 3, которая завершилась скандальным светофором и вызвала шквал критики.

По словам Карпишина, реальность оказалась гораздо прозаичнее фанатских теорий заговора. Сценарист признал, что во время создания 2 части авторы действительно закладывали сюжетные намеки и активно обсуждали концепцию энтропии, тепловой смерти космоса и нестабильной темной энергии. Однако все эти наработки оставались исключительно на стадии предварительного мозгового штурма. Никакого зафиксированного и утвержденного документа с подробной развязкой трилогии на тот момент попросту не существовало.

После релиза второй игры сценарист покинул канадскую компанию и сознательно отстранился от чужого производственного процесса. Карпишин отметил, что критиковать сюжетные решения со стороны всегда просто, но сам он с уважением относится к бывшим коллегам и понимает колоссальное давление, с которым столкнулась команда при завершении трилогии. Ветеран подчеркнул, что не погружался в прохождение Mass Effect 3 столь же глубоко, как в первые 2 части, поэтому не считает справедливым давать личные оценки финалу, созданному оставшимися сценаристами.

Разработчик добавил, что в игровой индустрии любая глобальная идея требует многих лет непрерывной полировки, а выбор одного магистрального пути неизбежно ведет к отказу от десятков других задумок. Сейчас Карпишин занимает пост нарративного директора космической ролевой игры Exodus в студии Archetype Entertainment. В новом проекте сценарист вернулся к теме неумолимого разрушения миров, реализовав ее через техногенную Гниль и физическое замедление времени.