Трой Бейкер до сих пор стесняется роли Кая Ленга в Mass Effect 3 - "Есть много причин, почему мне не стоило играть его"

Несмотря на то, что с момента выхода Mass Effect 3 прошло уже 14 лет, актёр Трой Бейкер до сих пор не слишком тепло относится к своей роли Кая Ленга — одного из самых противоречивых персонажей в истории серии.

В недавнем видео для YouTube-канала Partychat Бейкер вспоминал ключевые роли в своей карьере. Актёр с удовольствием рассказывал о работе над Джоэлом из The Last of Us и Хиггсом из Death Stranding, а также хвалил Нила Дракманна и Хидео Кодзиму.

Однако, когда на экране появился Кай Ленг, настроение актёра моментально изменилось.

«Не надо», — со смехом сказал Бейкер, отвернувшись от экрана. — «Следующий клип. Нет, следующий».

Видео продолжило показывать сцену из Mass Effect 3, в которой Ленг получает смертельное ранение. Наблюдая за этим, Бейкер лишь признал:

Да, я это заслужил. Есть много причин, почему мне не стоило играть этого персонажа.

Кай Ленг и без того давно считается одним из самых нелюбимых персонажей Mass Effect. В третьей части его пытаются представить как одного из самых опасных бойцов галактики, однако образ персонажа с футуристическими очками, катаной и многочисленными «ниндзя»-приёмами у многих игроков вызывал скорее недоумение, чем восхищение. Дополнительных вопросов добавлял и тот факт, что персонаж китайского происхождения во многом построен на японских культурных образах.

Негативное отношение к Ленгу настолько закрепилось в сообществе, что спустя годы регулярно появляются обсуждения с заголовками вроде «Худший ли это персонаж Mass Effect?» — а фанатские моды позволяют полностью скрыть его лицо или удалить практически все реплики героя.

Разумеется, со временем ненависть к Каю Ленгу в интернете успела превратиться в отдельный мем, а критика персонажа зачастую выходит далеко за рамки разумного. Но, судя по реакции Троя Бейкера, даже сам актёр прекрасно понимает, почему его роль в Mass Effect 3 оставила у игроков настолько противоречивые впечатления.