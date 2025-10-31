Актриса озвучки Лиары понятия не имела, что ее утвердили на роль в Mass Effect 5

Поклонники вселенной Mass Effect были приятно удивлены, когда в 2020 году на The Game Awards показали первый тизер продолжения легендарной серии. Чтобы завоевать доверие фанатов после провала Mass Effect: Andromeda, в ролике показали одну из самых любимых героинь - азари Лиару Т’Сони, по-видимому, достигшую статуса Матриарха.

Однако, как выяснилось, сюрприз ждал не только игроков. Эли Хиллис, актриса, подарившая голос Лиаре в оригинальной трилогии, даже не знала, что ее героиня появится в пятой части. Более того, она узнала об этом лишь тогда, когда ей самой прислали ссылку на тизер. Об этом Хиллис рассказала на MCM Comic Con в Лондоне. Когда актерский состав спросили, начали ли они уже работу над Mass Effect 5, Хиллис ответила:

Понятия не имею, потому что когда мне прислали видео с The Game Awards, я также была удивлена.

Аликс Уилтон Риган (Саманта Трейнор) и Дженнифер Хейл (коммандер Шепард) пояснили, что у них есть общий чат по Mass Effect, где они поделились тизером с Хиллис и спросили: "Эли, ты это от нас скрывала?"

Таким образом, на данный момент нет никаких признаков того, что актеры начали записывать реплики для Mass Effect 5. Хотя роль Лиары в новой игре, вероятно, будет центральной, тот факт, что Хиллис еще не в студии, говорит о том, что производство находится на ранней стадии.

Ситуацию осложняют недавние изменения внутри BioWare. После выхода Dragon Age: The Veilguard в студии прошли увольнения, а часть сотрудников была переведена в другие студии EA. Уже упоминалось, что работа над Mass Effect 5 продолжается, но поскольку у проекта появились новые руководители, возможно, игра претерпит значительные изменения по сравнению с той версией, которую анонсировали в 2020 году.