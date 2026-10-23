Актриса озвучки женской версии Шепард надеется на чудо после отмены Mass Effect 5: "Игра невероятная"

Дженнифер Хейл, озвучившая женскую версию командира Шепард в оригинальной трилогии Mass Effect, прокомментировала утечку трейлера отменённой Mass Effect 5. Актриса высоко оценила увиденное и призналась, что всё ещё надеется на чудо, которое позволит игре однажды выйти.

«Это нечто невероятное. Я продолжаю надеяться на чудо. Это сообщество и вы, потрясающие разработчики, заслуживаете этого и даже большего», — написала Хейл в ответ на опубликованный в соцсетях ролик.

Ранее актриса также провела совместный эфир в Instagram с Марком Миром, голосом мужской версии Шепард, чтобы обсудить закрытие BioWare. Хейл призналась, что, несмотря на печальные новости, испытывает необъяснимую надежду. При этом в первую очередь она переживает за сотрудников студии, внезапно оставшихся без работы. Мир назвал произошедшее огромной потерей для Эдмонтона, Канады и всей игровой индустрии.

Хейл предположила, что Electronic Arts в теории могла бы продать права на Mass Effect и другие франшизы, чтобы улучшить финансовые показатели. В таком случае новые владельцы получили бы возможность продолжить развитие серий. Однако актриса понимает, что решение зависит от руководства EA, приоритетом которого остаётся прибыль.

Идею продажи франшиз поддерживают и многие поклонники, рассчитывающие, что Mass Effect 5 всё-таки сможет добраться до релиза в другой студии. Однако отраслевые аналитики призывают не торопиться с оптимистичными прогнозами: права на известные серии могут оказаться слишком дорогими, а их разработка потребует значительных финансовых и временных затрат. Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра также допускал продажу интеллектуальной собственности, но предупреждал, что EA может предпочесть просто отказаться от дальнейшей работы с ней.

На данный момент Mass Effect 5, которую, по сообщениям, планировали назвать Mass Effect Universe, остаётся отменённым проектом. Утёкший трейлер дал поклонникам представление о том, какой могла стать новая игра, но пока нет никаких подтверждений, что её разработку возобновят.