Актёры озвучки Шепарда Дженнифер Хейл и Марк Мир объединились с фанатами, чтобы спасти Mass Effect

Дженнифер Хейл и Марк Мир, озвучившие женскую и мужскую версии командира Шепарда в Mass Effect, присоединились к кампании по спасению франшизы. Актёры обратились к поклонникам серии на фоне ситуации вокруг BioWare и призвали их не сдаваться.

Хейл выразила надежду, что фанаты смогут вернуть Mass Effect к жизни. Марк Мир, в свою очередь, призвал поддержать петицию на Change.org, адресованную Electronic Arts. Её авторы требуют от издателя либо возобновить разработку новой игры, либо передать права на франшизу другой компании, которая будет готова продолжить её развитие.

На момент публикации обращение собрало более 190 тысяч подписей. Кампания получила поддержку не только среди поклонников Mass Effect: к ней присоединились и фанаты Destiny, решившие поддержать сообщество из солидарности.

Пока неизвестно, повлияет ли инициатива на планы Electronic Arts. Однако участие актёров, ставших неотъемлемой частью образов Шепарда для многих игроков, привлекло дополнительное внимание к попыткам сохранить будущее серии.