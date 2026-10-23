Аналитики назвали закрытие BioWare предсказуемым: Mass Effect и Dragon Age стали слишком дорогими для EA

Закрытие BioWare было ожидаемым исходом ещё до продажи Electronic Arts инвестиционному консорциуму во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии. Так считают отраслевые аналитики, опрошенные изданием IGN. По их мнению, такие серии, как Mass Effect и Dragon Age, превратились для EA в престижные проекты, которые уже не соответствуют новым финансовым приоритетам компании.

21 октября EA объявила о масштабной реструктуризации, отмене нескольких игр и закрытии BioWare, проработавшей более 30 лет. Аналитики считают, что судьба студии была связана не только со сменой владельцев, но и с коммерческими неудачами последних крупных релизов. По оценке Ampere, Dragon Age: The Veilguard разошлась тиражом около 1,9 млн копий на PlayStation, Xbox и Steam к концу сентября 2026 года — значительно ниже внутренних ожиданий издателя. Ранее EA также не устроили результаты Mass Effect: Andromeda и Anthem.

Аналитик Йост ван Дрёйнен считает, что EA теперь ориентируется прежде всего на предсказуемые доходы, спортивные игры, проекты с постоянной монетизацией и новые рынки. На этом фоне франшизы с дорогой разработкой и длительными производственными циклами становятся менее привлекательными для компании. Другой аналитик, Пирс Хардинг-Роллс, также назвал закрытие BioWare закономерным: после выкупа EA несёт крупную долговую нагрузку и намерена сократить ежегодные расходы на 700 млн долларов.

По оценке ван Дрёйнена, долг EA составляет около 18 млрд долларов, а ежегодные процентные выплаты достигают 1,8 млрд — больше, чем её годовая EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации), оцениваемая примерно в 1,5 млрд долларов. В такой ситуации даже небольшая команда, которая годами работает над игрой до её выхода, становится одной из первых целей для сокращений. Аналитики допускают, что вслед за BioWare компанию могут покинуть и другие сотрудники, а новые проекты — попасть под отмену.

При этом продажа прав на Mass Effect, Dragon Age и другие франшизы BioWare сторонним издателям вовсе не гарантирована. Ван Дрёйнен отмечает, что известные серии требуют больших вложений и длительной разработки, поэтому потенциальным покупателям будет непросто найти для них ресурсы. Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра допускает продажу отдельных прав, но не исключает и того, что EA просто отложит их на неопределённый срок. Пока известно, что телевизионная адаптация Mass Effect для Amazon остаётся в разработке, однако будущее игровой серии по-прежнему неопределённо.