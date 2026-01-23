BioWare начала расширять команду Mass Effect 5 и открыла вакансию на ключевую руководящую должность

Студия BioWare постепенно восстанавливает команду после масштабных сокращений, последовавших за релизом Dragon Age: The Veilguard. Как стало известно, разработка следующей части Mass Effect продолжается, и компания начала поиск нового сотрудника на одну из ключевых позиций проекта.

BioWare открыла вакансию продакшн-директора для Mass Effect 5. Новый специалист будет напрямую подчиняться Майку Гэмблу — ветерану студии и руководителю франшизы Mass Effect. По словам самого Гэмбла, речь идёт о важной роли в руководстве проектом, которая должна помочь вывести разработку на следующий этап.

Согласно описанию вакансии, продакшн-директор будет работать в тесном сотрудничестве с креативным руководством, внутренними командами студии, а также внешними партнёрами, следя за тем, чтобы видение игры было реализовано на максимально высоком уровне качества. В BioWare подчёркивают, что Mass Effect остаётся одной из самых значимых и высоко оценённых серий в истории студии.

Mass Effect 5 был анонсирован ещё в 2020 году, однако в течение нескольких лет проект находился на ранних стадиях разработки — основная часть ресурсов BioWare была сосредоточена на создании The Veilguard. После выхода Dragon Age в конце 2024 года следующая часть Mass Effect стала главным и фактически единственным проектом студии.

Ранее Майк Гэмбл подтверждал, что над Mass Effect 5 работает команда опытных разработчиков, принимавших участие в создании оригинальной трилогии. Среди них — арт-директор Дерек Уоттс, креативный директор Пэрриш Лэй и гейм-директор Престон Уотманиак. При этом большая часть руководящего состава Dragon Age: The Veilguard покинула студию в рамках реструктуризации.

Дата выхода Mass Effect 5 по-прежнему не объявлена. Проект остаётся в стадии препродакшена, однако открытие новых вакансий может указывать на постепенное наращивание темпов разработки. Параллельно с этим также ведётся ранняя работа над сериалом Mass Effect для Amazon Prime, действие которого развернётся после событий оригинальной трилогии.