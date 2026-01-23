ЧАТ ИГРЫ
Mass Effect 5 TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
BioWare начала расширять команду Mass Effect 5 и открыла вакансию на ключевую руководящую должность

IKarasik IKarasik

Студия BioWare постепенно восстанавливает команду после масштабных сокращений, последовавших за релизом Dragon Age: The Veilguard. Как стало известно, разработка следующей части Mass Effect продолжается, и компания начала поиск нового сотрудника на одну из ключевых позиций проекта.

BioWare открыла вакансию продакшн-директора для Mass Effect 5. Новый специалист будет напрямую подчиняться Майку Гэмблу — ветерану студии и руководителю франшизы Mass Effect. По словам самого Гэмбла, речь идёт о важной роли в руководстве проектом, которая должна помочь вывести разработку на следующий этап.

Согласно описанию вакансии, продакшн-директор будет работать в тесном сотрудничестве с креативным руководством, внутренними командами студии, а также внешними партнёрами, следя за тем, чтобы видение игры было реализовано на максимально высоком уровне качества. В BioWare подчёркивают, что Mass Effect остаётся одной из самых значимых и высоко оценённых серий в истории студии.

Mass Effect 5 был анонсирован ещё в 2020 году, однако в течение нескольких лет проект находился на ранних стадиях разработки — основная часть ресурсов BioWare была сосредоточена на создании The Veilguard. После выхода Dragon Age в конце 2024 года следующая часть Mass Effect стала главным и фактически единственным проектом студии.

Ранее Майк Гэмбл подтверждал, что над Mass Effect 5 работает команда опытных разработчиков, принимавших участие в создании оригинальной трилогии. Среди них — арт-директор Дерек Уоттс, креативный директор Пэрриш Лэй и гейм-директор Престон Уотманиак. При этом большая часть руководящего состава Dragon Age: The Veilguard покинула студию в рамках реструктуризации.

Дата выхода Mass Effect 5 по-прежнему не объявлена. Проект остаётся в стадии препродакшена, однако открытие новых вакансий может указывать на постепенное наращивание темпов разработки. Параллельно с этим также ведётся ранняя работа над сериалом Mass Effect для Amazon Prime, действие которого развернётся после событий оригинальной трилогии.

Комментарии:  30
Neko-Aheron

Так вот куда попрут уволенный из юбисофт ))

16
ОгурчикЮрец

Соберут все сливки :D

И будет шедевры как у юбиков.

2
arukinu

Да закройте уже этих ублюдков, хватит портить франшизы.

11
Константин335

Нет

3
Wing42

Эта франшиза уже испорчена.

1
BigusDickus

будут до упора позориться

2
BigusDickus

расширитель команды разработчиков Масс эффект 5

10
LukotakinaZ

по совместительству новая ГГ мэ5

QuerulousLytton

Шепарда только не возвращайте, сделайте что-то свое.

4
Kenn1y

Без него они могут не рискнуть делать новую часть после Andromeda.

4
Властелин Сосцов

они его воскресят и смешают с Г-ном, потом все будем плеваться, будут использовать всех маломальски известных персонажей и события из предыдущих частей, что бы продать по больше копий

2
vidyssss Kenn1y

Почему - то ключ де люкс к провальной Andromeda стоит почти столько же, как и ключ к ремастер трилогии Mass Effect.

Retro Ranger

ключевой разработчик bioware

4
Сергей Понащенко

А он заметно похорошел))

4
KoreanLoki

показательная серия на самом деле, из князей в грязи. С 3 масс еффекта по сути началась эра педорастической повестки и качество заменили на продажи. Какой идеальной вылизанной была вторая часть по геймплею, графике, анимациям, так всё было запорото в 3 части. И куча игроков глядя на бегущего как пиноккио андерсена пытается себя убедить что экшен стал динамичнее, графика в некоторых местах четче, а нейтральным вариантом ответа никто и раньше не пользовался когда тот был доступен

3
Spectrum777

Действия сериала развернутся после событий оригинальной трилогии? А может не надо...

Какова вероятность, что получится не го.но... Да и какую концовку они возьмут за основу. Наверняка это будет красная. Как вариант, вернут Шепарда в возрасте старика (как это сделали с Кратосом из God of War).

На мой взгляд, чтобы поставить серию на ноги, нужен поистине талантливый человек. По-другому выйдет шляпа в виде Veilguard.

1
Janekste

Разве всё это имеет значение? Mass Effect 5 при любых раскладах не будет таким как раньше. Ну а Шепарду можно просто создать ещё один клон, как это уже делали в оригинальной трилогии. Воскресить его можно без проблем. Но вот надо ли? Сомневаюсь. Пусть лучше придумают нового героя, а Шепард останется легендой и тогда точно не будет позориться. Точка.

1
AZAZA 164 Janekste

Да и легенду сложно присвоить за весь этот стыд с цветными концовками и бездарном откровении "природы Жнецов". Фанаты на милость хотели сгладить весь этот бред теорией одурманивания , но БиоВары упрямые, говорят что не настолько умные, но и менять ничего не будут.Раз они так обрались до упора, то и нечего ждать что их обгаженные штаны будут чистыми на этот раз.

UnbearableSavage

О, нам предстоит встреча с воскресшим гееШепардом!

Только Лиару не перекрашивайте и с Талли маску не снимайте, ироды!

1
Alex40001

это писец? это писец!

1
Константин335

Жду, надеюсь хотя бы в 2027 выпустят

1
White Dope

лучше не жди вообще

