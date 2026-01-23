BioWare начала расширять команду Mass Effect 5 и открыла вакансию на ключевую руководящую должность

Студия BioWare постепенно восстанавливает команду после масштабных сокращений, последовавших за релизом Dragon Age: The Veilguard. Как стало известно, разработка следующей части Mass Effect продолжается, и компания начала поиск нового сотрудника на одну из ключевых позиций проекта.
BioWare открыла вакансию продакшн-директора для Mass Effect 5. Новый специалист будет напрямую подчиняться Майку Гэмблу — ветерану студии и руководителю франшизы Mass Effect. По словам самого Гэмбла, речь идёт о важной роли в руководстве проектом, которая должна помочь вывести разработку на следующий этап.
Согласно описанию вакансии, продакшн-директор будет работать в тесном сотрудничестве с креативным руководством, внутренними командами студии, а также внешними партнёрами, следя за тем, чтобы видение игры было реализовано на максимально высоком уровне качества. В BioWare подчёркивают, что Mass Effect остаётся одной из самых значимых и высоко оценённых серий в истории студии.
Mass Effect 5 был анонсирован ещё в 2020 году, однако в течение нескольких лет проект находился на ранних стадиях разработки — основная часть ресурсов BioWare была сосредоточена на создании The Veilguard. После выхода Dragon Age в конце 2024 года следующая часть Mass Effect стала главным и фактически единственным проектом студии.
Ранее Майк Гэмбл подтверждал, что над Mass Effect 5 работает команда опытных разработчиков, принимавших участие в создании оригинальной трилогии. Среди них — арт-директор Дерек Уоттс, креативный директор Пэрриш Лэй и гейм-директор Престон Уотманиак. При этом большая часть руководящего состава Dragon Age: The Veilguard покинула студию в рамках реструктуризации.
Дата выхода Mass Effect 5 по-прежнему не объявлена. Проект остаётся в стадии препродакшена, однако открытие новых вакансий может указывать на постепенное наращивание темпов разработки. Параллельно с этим также ведётся ранняя работа над сериалом Mass Effect для Amazon Prime, действие которого развернётся после событий оригинальной трилогии.
Так вот куда попрут уволенный из юбисофт ))
Соберут все сливки :D
И будет шедевры как у юбиков.
Да закройте уже этих ублюдков, хватит портить франшизы.
Нет
Эта франшиза уже испорчена.
будут до упора позориться
расширитель команды разработчиков Масс эффект 5
по совместительству новая ГГ мэ5
Шепарда только не возвращайте, сделайте что-то свое.
Без него они могут не рискнуть делать новую часть после Andromeda.
они его воскресят и смешают с Г-ном, потом все будем плеваться, будут использовать всех маломальски известных персонажей и события из предыдущих частей, что бы продать по больше копий
Почему - то ключ де люкс к провальной Andromeda стоит почти столько же, как и ключ к ремастер трилогии Mass Effect.
ключевой разработчик bioware
А он заметно похорошел))
показательная серия на самом деле, из князей в грязи. С 3 масс еффекта по сути началась эра педорастической повестки и качество заменили на продажи. Какой идеальной вылизанной была вторая часть по геймплею, графике, анимациям, так всё было запорото в 3 части. И куча игроков глядя на бегущего как пиноккио андерсена пытается себя убедить что экшен стал динамичнее, графика в некоторых местах четче, а нейтральным вариантом ответа никто и раньше не пользовался когда тот был доступен
Действия сериала развернутся после событий оригинальной трилогии? А может не надо...
Какова вероятность, что получится не го.но... Да и какую концовку они возьмут за основу. Наверняка это будет красная. Как вариант, вернут Шепарда в возрасте старика (как это сделали с Кратосом из God of War).
На мой взгляд, чтобы поставить серию на ноги, нужен поистине талантливый человек. По-другому выйдет шляпа в виде Veilguard.
Разве всё это имеет значение? Mass Effect 5 при любых раскладах не будет таким как раньше. Ну а Шепарду можно просто создать ещё один клон, как это уже делали в оригинальной трилогии. Воскресить его можно без проблем. Но вот надо ли? Сомневаюсь. Пусть лучше придумают нового героя, а Шепард останется легендой и тогда точно не будет позориться. Точка.
Да и легенду сложно присвоить за весь этот стыд с цветными концовками и бездарном откровении "природы Жнецов". Фанаты на милость хотели сгладить весь этот бред теорией одурманивания , но БиоВары упрямые, говорят что не настолько умные, но и менять ничего не будут.Раз они так обрались до упора, то и нечего ждать что их обгаженные штаны будут чистыми на этот раз.
О, нам предстоит встреча с воскресшим гееШепардом!
Только Лиару не перекрашивайте и с Талли маску не снимайте, ироды!
это писец? это писец!
Жду, надеюсь хотя бы в 2027 выпустят
лучше не жди вообще