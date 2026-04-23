BioWare объяснила отсутствие новостей о Mass Effect 5

Разработчики из BioWare прокомментировали длительное отсутствие новых подробностей о следующей части серии Mass Effect. По словам руководителя проекта Майкла Гэмбла, команда сейчас полностью сосредоточена на разработке игры, поэтому у неё просто не хватает времени на публикацию тизеров и других промоматериалов.

Гэмбл ответил на вопрос фанатов в социальных сетях, где его спросили, почему с ноября прошлого года о Mass Effect 5 практически ничего не слышно. Разработчик коротко пояснил, что студия «просто занята работой» над игрой, и на подготовку намёков или демонстраций сейчас не остаётся ресурсов.

Последний раз о проекте напоминали на прошлогодний N7 Day — ежегодный праздник серии, который проходит 7 ноября. Тогда фанатам показали концепт-арт будущей игры. Позже, в начале 2026 года, стало известно о новых вакансиях в BioWare, что подтвердило активную фазу разработки проекта.

Пока подробностей о самой игре по-прежнему немного. Неизвестно, появится ли в новой части командор Шепард и персонажи экипажа «Нормандии». Однако актёры Дженнифер Хейл и Марк Мир, озвучивавшие женскую и мужскую версии героя в предыдущих играх, ранее заявляли, что были бы рады вернуться к своим ролям.

Когда именно BioWare покажет новые материалы по Mass Effect 5, пока неизвестно. Потенциальными площадками для анонсов могут стать традиционный N7 Day, а также крупные игровые мероприятия вроде Summer Game Fest или The Game Awards.