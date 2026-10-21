BioWare опубликовала прощальное послание после закрытия

21 октября 2026 года легендарная канадская студия BioWare официально объявила о своем закрытии. Решение принято материнской компанией Electronic Arts в рамках сокращений примерно 400 сотрудников (около 3% штата EA), включая около 50 человек в BioWare. Ранняя разработка следующей игры Mass Effect прекращена. Студия опубликовала эмоциональное прощальное сообщение в виде изображения в своем аккаунте в соцсети X.

Более 30 лет BioWare была больше, чем просто студией. Это был дом для рассказчиков, разработчиков и игроков, которые оживляли наши миры. Baldur’s Gate. Neverwinter Nights. Star Wars: Knights of the Old Republic. Dragon Age. Mass Effect. Anthem.

Теперь, после более чем трёх десятилетий совместных приключений, BioWare закрывается, а ранняя разработка следующего проекта Mass Effect прекращается.

Нет ничего легкого в том, чтобы писать эти слова. Сейчас наш фокус - на невероятно талантливой команде, которая вложила сердце в эти игры, и на поддержке друг друга в этом переходном периоде. То, что поколения сотрудников BioWare создавали вместе, - это то, что стоит праздновать и помнить. Эти игры стали гораздо большим, потому что вы в них играли, спорили о своих выборах, влюблялись в персонажей и делали эти миры своими.

От всех нас в BioWare - спасибо, что вы были самой значимой частью нашей истории.

Игровое сообщество активно реагирует на новость: многие благодарят студию за незабываемые истории и миры, другие критикуют решения последних лет. Закрытие студии произошло на фоне недавнего перехода EA в частную собственность после сделки на $55 млрд с участием саудовского суверенного фонда. Компания ранее заявляла о планах сократить расходы, в том числе на исследования и разработки.