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Mass Effect 5 игра отменена
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.1 588 оценок

BioWare опубликовала прощальное послание после закрытия

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21 октября 2026 года легендарная канадская студия BioWare официально объявила о своем закрытии. Решение принято материнской компанией Electronic Arts в рамках сокращений примерно 400 сотрудников (около 3% штата EA), включая около 50 человек в BioWare. Ранняя разработка следующей игры Mass Effect прекращена. Студия опубликовала эмоциональное прощальное сообщение в виде изображения в своем аккаунте в соцсети X.

BioWare закрывается: EA отказалась от новой Mass Effect и сокращает около 400 сотрудников
Более 30 лет BioWare была больше, чем просто студией. Это был дом для рассказчиков, разработчиков и игроков, которые оживляли наши миры. Baldur’s Gate. Neverwinter Nights. Star Wars: Knights of the Old Republic. Dragon Age. Mass Effect. Anthem.
Теперь, после более чем трёх десятилетий совместных приключений, BioWare закрывается, а ранняя разработка следующего проекта Mass Effect прекращается.
Нет ничего легкого в том, чтобы писать эти слова. Сейчас наш фокус - на невероятно талантливой команде, которая вложила сердце в эти игры, и на поддержке друг друга в этом переходном периоде. То, что поколения сотрудников BioWare создавали вместе, - это то, что стоит праздновать и помнить. Эти игры стали гораздо большим, потому что вы в них играли, спорили о своих выборах, влюблялись в персонажей и делали эти миры своими.
От всех нас в BioWare - спасибо, что вы были самой значимой частью нашей истории.

Игровое сообщество активно реагирует на новость: многие благодарят студию за незабываемые истории и миры, другие критикуют решения последних лет. Закрытие студии произошло на фоне недавнего перехода EA в частную собственность после сделки на $55 млрд с участием саудовского суверенного фонда. Компания ранее заявляла о планах сократить расходы, в том числе на исследования и разработки.

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Комментарии:  110
Ваш комментарий
Ивасик

От меня - Биотварям, угробившим культовые игры.

80
Legend_of_the_Hero