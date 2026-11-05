BioWare посвятят документальный фильм: создатели Mass Effect расскажут историю студии и её закрытие

Канадская студия BioWare, известная по Mass Effect, Dragon Age, Baldur’s Gate и Star Wars: Knights of the Old Republic, станет героем документального фильма Massive Effect: The BioWare Story. Картина расскажет о становлении компании, её главных успехах и последних днях существования.

BioWare была основана в 1995 году тремя врачами — Рэем Музикой, Грегом Зещуком и Августином Йипом. За время работы студия продала более 100 миллионов копий своих ролевых игр. Однако после коммерческих неудач последних релизов Electronic Arts приняла решение о её закрытии, в результате которого работы лишились около 400 сотрудников.

У фильма будет необычная особенность: съёмки начались за два года до объявления о закрытии BioWare 21 октября и продолжались на протяжении всего этого периода. Благодаря этому создатели смогли запечатлеть заключительную главу истории студии.

Режиссёром и сценаристом выступил Акаш Шерман (Clara), а производством занимаются Fennessey Films и Score G Productions. В документальной ленте появятся основатели BioWare, а также бывшие и действующие представители игровой индустрии: Кейси Хадсон, Джон Риччителло, Джефф Кили, Дженнифер Хейл, Марк Дарра, Дэвид Гейдер, Дрю Карпишин, Аарин Флинн, Мак Уолтерс и другие.

Музика и Зещук признались, что для них большая честь стать частью проекта, который отдаст должное разработчикам и поклонникам, сформировавшим наследие BioWare. По словам режиссёра, создатели фильма намерены рассказать историю небольшой команды энтузиастов, сумевшей подарить целому поколению игроков любимые игровые миры.

Документальный фильм заказал канадский телеканал Super Channel. Сейчас авторы планируют показать его на крупных кинофестивалях и провести мировую премьеру в 2027 году. Также для поклонников BioWare запустили специальный сайт, где можно поделиться фотографиями, видео и личными историями, связанными со студией. Некоторые материалы могут попасть в фильм.